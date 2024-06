Według oficjalnych danych PKW najwięcej głosów w okręgu numer osiem wywalczyły "jedynki" na liście PiS i KO. Mariusz Kamiński dostał 110 466 głosów, a Marta Wcisło - 103 740. Trzeci jest lider listy Konfederacji - Mirosław Piotrowski. Zdobył 58 638 głosów. Wszystko wskazuje na to, że do europarlamentu nie dostał się startujący z listy PiS weteran - europoseł Jacek Saryusz-Wolski. Poparło go 56 483 wyborców.

Jak podała PKW , frekwencja wyniosła 38,35 proc., co oznacza, że ważny głos oddało 619 163, spośród 1 623 766 uprawnionych do głosowania.

Kamiński - 110 466 głosów, Wcisło - 103 740

Trzeci wynik ma Mirosław Piotrowski, a czwarty Jacek Saryusz-Wolski

W poprzednich wyborach do PE (odbyły się w 2019 roku), Polacy wybrali 52 europosłów (o jednego mniej niż w tym roku). Wówczas okręgowi lubelskiemu przypadły trzy mandaty. PKW jeszcze nie podała, jak będzie w tym roku. Wszystko jednak wskazuje na to, że – z uwagi na frekwencję – będą to dwa mandaty i przypadną one Mariuszowi Kamińskiemu oraz Marcie Wcisło.