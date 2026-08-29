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Lublin

Zderzenie trzech aut. 17-latek zginął, cztery osoby w szpitalach

Jedna osoba zginęła, cztery są ranne
Jedna osoba zginęła, cztery są ranne
Źródło wideo: Policja Lubelska
Źródło zdj. gł.: Policja Lubelska
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Tragiczny wypadek w Wólce Biskiej na Lubelszczyźnie. Renault zjechało na przeciwległy pas ruchu i zderzyło się z dwoma samochodami. 17-letni pasażer Renault zginął na miejscu, a trzy osoby z tego auta z poważnymi obrażeniami trafiły do szpitali. Pomocy medycznej potrzebował również pasażer jednego z BMW.

Do wypadku doszło w sobotę (29 sierpnia) przed godziną 1 w nocy w miejscowości Wólka Biska w powiecie biłgorajskim.

"Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący Renault na łuku drogi powiatowej poza terenem zabudowanym zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie najpierw otarł się o jadące z naprzeciwka BMW kierowane przez 20-latka. Następnie wytrącone z toru jazdy Renault zderzyło się czołowo z drugim BMW kierowanym przez 24-latka i wpadło do rowu, gdzie przewróciło się na dach" - przekazał komisarz Kamil Karbowniczek z lubelskiej policji.

Jedna osoba zginęła, cztery są ranne
Jedna osoba zginęła, cztery są ranne
Źródło zdjęcia: Policja Lubelska

Jak przekazał, w wyniku wypadku 17-latek podróżujący Renault, mimo prowadzonej reanimacji, zmarł na miejscu w wyniku odniesionych obrażeń. Do szpitali z poważnymi obrażeniami trafiły również trzy osoby podróżujące tym samochodem: 17-latek, 18-latek i 18-latka. Pomocy medycznej wymagał także 23-letni pasażer BMW. Badanie alkomatem wykazało, że obaj kierowcy BMW byli trzeźwi.

Jedna osoba zginęła, cztery są ranne
Jedna osoba zginęła, cztery są ranne
Jedna osoba zginęła, cztery są ranne
Źródło zdjęcia: Policja Lubelska
Jedna osoba zginęła, cztery są ranne
Jedna osoba zginęła, cztery są ranne
Źródło zdjęcia: Policja Lubelska
Jedna osoba zginęła, cztery są ranne
Jedna osoba zginęła, cztery są ranne
Źródło zdjęcia: Policja Lubelska
Jedna osoba zginęła, cztery są ranne
Jedna osoba zginęła, cztery są ranne
Źródło zdjęcia: Policja Lubelska
Jedna osoba zginęła, cztery są ranne
Jedna osoba zginęła, cztery są ranne
Źródło zdjęcia: Policja Lubelska

Na miejscu zdarzenia policjanci pracowali pod nadzorem prokuratora. Jego decyzją ciało 17-latka zostało zabezpieczone do sekcji zwłok. Funkcjonariusze z Biłgoraja wyjaśniają szczegółowe okoliczności tragicznego wypadku. Ustalają między innymi, kto kierował Renault w chwili zdarzenia.

Policjanci apelują do kierowców o ostrożność, zdjęcie nogi z gazu i dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
WypadekPolicjaLubelskie
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