Lublin Zderzenie trzech aut. 17-latek zginął, cztery osoby w szpitalach

Jedna osoba zginęła, cztery są ranne Źródło wideo: Policja Lubelska Źródło zdj. gł.: Policja Lubelska

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Do wypadku doszło w sobotę (29 sierpnia) przed godziną 1 w nocy w miejscowości Wólka Biska w powiecie biłgorajskim.

"Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący Renault na łuku drogi powiatowej poza terenem zabudowanym zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie najpierw otarł się o jadące z naprzeciwka BMW kierowane przez 20-latka. Następnie wytrącone z toru jazdy Renault zderzyło się czołowo z drugim BMW kierowanym przez 24-latka i wpadło do rowu, gdzie przewróciło się na dach" - przekazał komisarz Kamil Karbowniczek z lubelskiej policji.

Jedna osoba zginęła, cztery są ranne Źródło zdjęcia: Policja Lubelska

Jak przekazał, w wyniku wypadku 17-latek podróżujący Renault, mimo prowadzonej reanimacji, zmarł na miejscu w wyniku odniesionych obrażeń. Do szpitali z poważnymi obrażeniami trafiły również trzy osoby podróżujące tym samochodem: 17-latek, 18-latek i 18-latka. Pomocy medycznej wymagał także 23-letni pasażer BMW. Badanie alkomatem wykazało, że obaj kierowcy BMW byli trzeźwi.

Jedna osoba zginęła, cztery są ranne Jedna osoba zginęła, cztery są ranne Źródło zdjęcia: Policja Lubelska Jedna osoba zginęła, cztery są ranne Źródło zdjęcia: Policja Lubelska Jedna osoba zginęła, cztery są ranne Źródło zdjęcia: Policja Lubelska Jedna osoba zginęła, cztery są ranne Źródło zdjęcia: Policja Lubelska Jedna osoba zginęła, cztery są ranne Źródło zdjęcia: Policja Lubelska

Na miejscu zdarzenia policjanci pracowali pod nadzorem prokuratora. Jego decyzją ciało 17-latka zostało zabezpieczone do sekcji zwłok. Funkcjonariusze z Biłgoraja wyjaśniają szczegółowe okoliczności tragicznego wypadku. Ustalają między innymi, kto kierował Renault w chwili zdarzenia.

Policjanci apelują do kierowców o ostrożność, zdjęcie nogi z gazu i dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze.