Lublin

Wracała znad jeziora, wiozła dwoje dzieci. Grozi jej pięć lat więzienia

Zwrócili na nią uwagę, bo nie trzymał prawidłowego toru jazdy
Alkohol i picie Polaków na podstawie nowych danych
Źródło: TVN24
Policjanci zatrzymali w Tyśmienicy (Lubelskie) pijaną 41-latkę, która wiozła dwójkę swoich dzieci w wieku siedmiu i ośmiu lat. Tłumaczyła, że wraca z nimi do hotelu po dniu spędzonym nad jeziorem. Grozi jej do pięciu lat więzienia.

Policjanci mierzyli w czwartek (14 sierpnia) prędkość gdy w miejscowość Babianka zwrócili uwagę na auto marki Opel Mokka, które mijając radiowóz, nie trzymało prawidłowego toru jazdy.

Funkcjonariusze pojechali za nim i zatrzymali je w miejscowości Tyśmienica.

Zwrócili na nią uwagę, bo nie trzymał prawidłowego toru jazdy
Zwrócili na nią uwagę, bo nie trzymał prawidłowego toru jazdy
Źródło: KPP Parczew

Zauważyli puszki po piwie

"Kiedy szyba pojazdu się opuściła, policjanci wyczuli od kierującej silną woń alkoholu, a w środku pojazdu zauważyli puszki po piwie" – pisze w komunikacie młodszy aspirant Ewelina Semeniuk z Komendy Powiatowej Policji w Parczewie.

Okazało się, że 41-letnia mieszkanka Lublina miała w organizmie ponad trzy promile alkoholu. Autem podróżowała dwójka jej dzieci w wieku siedmiu i ośmiu lat.

Dziećmi zaopiekował się dziadek

"41-latka tłumaczyła, że wraca z dziećmi do hotelu, po spędzonym dniu nad jednym z tutejszych jezior" – twierdzi mł. asp. Semeniuk.

Policjanci zatrzymali kobietę, dzieci przekazali natomiast pod opiekę, przybyłego na miejsce, dziadka.

Uciekał, bo "spieszył się do chorego dziecka"

Uciekał, bo "spieszył się do chorego dziecka"

Pijany maszynista i jego pomocnik. Wjechali do Polski z Ukrainy

Pijany maszynista i jego pomocnik. Wjechali do Polski z Ukrainy

Ma usłyszeć zarzuty

"41-latka straciła prawo jazdy, funkcjonariusze dokonali również tymczasowego zajęcia pojazdu mechanicznego, którym się poruszała i sporządzili dokumentację do sądu w kierunku kierowania w stanie nietrzeźwości oraz narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utarty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu swoich małoletnich dzieci" – zaznacza policjantka.

Kiedy kobieta wytrzeźwieje usłyszy zarzuty. Grozi jej do pięciu lat pozbawienia wolności.

Autorka/Autor: tm/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Parczew

