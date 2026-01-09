Pijana matka urodziła pijane dziecko

Pijana matka urodziła dziecko, które też było pijane Źródło: KWP w Lublinie

Do zdarzenia doszło 8 stycznia. Jak przekazał nam prokurator Rafał Kawalec, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Zamościu, do szpitala w Tomaszowie Lubelskim karetka przywiozła 38-letnią ciężarną kobietę. Karetkę miał wezwać jej partner.

Jak podał portal Kronika Tygodnia, który opisał sprawę, kobieta trafiła do szpitala w 36. tygodniu ciąży, medykom miała się skarżyć, że nie czuje ruchów dziecka. Lekarze zdecydowali o wykonaniu cesarskiego cięcia.

Kobieta miała prawie trzy, dziecko ponad półtora promila

Kobieta była pod wpływem alkoholu. Jak przekazała nam młodszy aspirant Aneta Brzykcy, oficer prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Tomaszowie Lubelskim, miała blisko trzy promile alkoholu w organizmie, a jej nowo narodzone dziecko ponad półtora promila.

Sprawę wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury. Dochodzenie zostało wszczęte z artykułu 160 paragraf 2 Kodeksu karnego, który dotyczy narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia przez osobę, na której ciąży obowiązek opieki nad nim. Czyn ten zagrożony jest karą pozbawienia wolności do pięciu lat.

- Dochodzenie zostało wszczęte dzisiaj. Przesłuchujemy świadków, wystąpimy także o zabezpieczenie dokumentacji medycznej - powiedziała nam młodszy aspirant Aneta Brzykcy.