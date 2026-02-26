Autobus z pasażerami wjechał na przejazd. Po chwili przejechał pociąg. Nagranie

Świdnik. Autobus z pasażerami wjechał na zamykający się przejazd kolejowy

W środę (25 lutego) PKP PLK opublikowało nagranie ze Świdnika, na którym widać, jak kierowca autobusu miejskiego linii numer 5, jadącego do Lublina, wjeżdża mimo opadających rogatek i czerwonego sygnalizatora na przejazd kolejowy. Na szczęście udało mu się go w porę opuścić. Po chwili nadjechał pociąg towarowy.

"Miga czerwone światło. Słychać sygnał dźwiękowy. Zaczynają opadać rogatki. I wtedy na przejazd kolejowo-drogowy wjeżdża autobus pełen pasażerów. Nagranie z monitoringu przy przystanku Świdnik Wschód pokazuje sytuację, do której w ogóle nie powinno dojść. Kierowca naraził podróżnych, siebie oraz obsługę pociągu towarowego" - czytamy w opisie filmu.

Świdnik. Autobus z pasażerami wjechał na zamykający się przejazd kolejowy Źródło: PKP PLK

PKP PLK poinformowało, że nagranie zostało przekazane policji. Wiadomo, że do zdarzenia doszło w czwartek (19 lutego) po godzinie 15.

- Kierowca autobusu miejskiego wjechał na przejazd kolejowy, pomimo nadawanego czerwonego sygnału. Kierujący utknął między rogatkami. Na szczęście udało mu się zjechać z przejazdu. Nikomu nic się nie stało. Następnego dnia otrzymaliśmy zawiadomienie w tej sprawie. Wyjaśniamy tę sprawę - poinformowała aspirant sztabowy Elwira Domaradzka, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Świdniku.

Świdnik. Autobus z pasażerami wjechał na zamykający się przejazd kolejowy Źródło: PKP PLK

Za wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle grozi mandat w wysokości dwóch tysięcy złotych i 15 punktów karnych.

MPK komentuje zachowanie kierowcy

Jak poinformował tvn24.pl rzecznik prasowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Lublinie, autobusem podróżowało trzech pasażerów. Spółka zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji i zamierza wyciągnąć konsekwencje wobec kierowcy.

"Rozmawialiśmy z naszym kierowcą, który twierdził, że w momencie wjeżdżania na przejazd nie było nadawane czerwone światło. Z uwagi na to, że sytuacja była bardzo niebezpieczna, jeszcze w miniony piątek sprawę zgłosiliśmy na policję. Wobec kierowcy zostaną wyciągnięte konsekwencje służbowe, możliwe jest nawet zwolnienie z pracy. Nasza reakcja jest tu stanowcza i konkretna, i nie ma przyzwolenia na takie zachowania. Jesteśmy miejskim przewoźnikiem, który ma bezpiecznie wozić naszych pasażerów" - czytamy w odpowiedzi przesłanej do naszej redakcji.

