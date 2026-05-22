Lublin Rozbita grupa złodziei aut. Kradli je w trzech województwach

Działali przez trzy miesiące, kradli auta w trzech województwach

Policjanci rozbili grupę zajmującą się kradzieżą samochodów na terenie trzech województw. Do przestępstw dochodziło od marca do maja 2026 roku w województwach lubelskim, podkarpackim i mazowieckim. Sprawcy ukradli sześć samochodów marek Kia i Hyundai o wartości od 60 do 100 tysięcy złotych, a łącznie ich wartość oszacowano na blisko pół miliona złotych.

Puławscy policjanci we współpracy z funkcjonariuszami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie ustalili tożsamość podejrzanych oraz miejsce, w którym przechowywano, a także rozbierano skradzione auta.

Dwaj mężczyźni zatrzymani

"Zrealizowane w tym tygodniu działania doprowadziły do zatrzymania na gorącym uczynku dwóch mężczyzn w wieku 32 i 30 lat, mieszkańców województwa mazowieckiego" - informuje nadkomisarz Ewa Rejn-Kozak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Puławach.

Podczas akcji funkcjonariusze znaleźli cały samochód Hyundai Tucson o wartości około 100 tysięcy złotych.

W trakcie dalszych działań policjanci znaleźli części pochodzące ze skradzionych samochodów oraz specjalistyczny sprzęt. Były to urządzenia do uruchamiania aut bez kluczyka oraz wykrywania nadajników GPS. Policjantom udało się znaleźć także dwa pocięte samochody - Hyundai Tucson i Kia Sorento, które wcześniej skradziono w Kozienicach i Stalowej Woli.

Zarzuty i tymczasowy areszt

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanym dziewięciu zarzutów, w tym kradzieży z włamaniem sześciu pojazdów. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.

Grozi im kara nawet do 22 lat i 6 miesięcy więzienia. Sprawa jest rozwojowa i policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań.

