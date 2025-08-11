Bez świateł, slalomem, z kebabem w ręce

Puławy Źródło: Google Earth

Uwagę policjantów puławskiej drogówki zwrócił kierujący mazdą, który pomimo zmroku jechał ulicą Lubelską w Puławach bez włączonych świateł i nie trzymał toru jazy. Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów, okazał się nim 33-letni mieszkaniec Puław. "W ręku trzymał kebaba. Był nietrzeźwy, miał ponad dwa promile alkoholu" - przekazał aspirant sztabowy Michał Bielecki z policji w Puławach.

Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości policjanci zatrzymali 33 - latkowi prawo jazdy. Za swoje czyny będzie odpowiadał przed sądem. Grozi mu kara pozbawienia wolności do trzech lat, konfiskata pojazdu oraz wysoka grzywna.

"Apelujemy o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i zgłaszanie pod nr alarmowym 112 podejrzenia kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości" - dodał aspirant sztabowy Michał Bielecki.