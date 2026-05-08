Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Lublin

Kolejna doba pożaru na Lubelszczyźnie. Ponad tysiąc osób w akcji

|
Gaszenie pożaru w Puszczy Solskiej
Kolejny dzień pożaru w Puszczy Solskiej, nadal są zarzewia ognia
Źródło: TVN24
Około 1100 osób bierze w piątek udział w gaszeniu pożaru Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Według informacji przekazanych rano przez służby, mimo opadów deszczu nadal utrzymują się ukryte zarzewia ognia. Dogaszanie pogorzeliska ma potrwać jeszcze przez nawet tydzień.

Podczas porannego briefingu prasowego w piątek - po kolejnym spotkaniu sztabu kryzysowego - przedstawiciele służb przekazali aktualną informację dotyczącą pożaru w Puszczy Solskiej. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz poinformował, że mimo sprzyjających warunków atmosferycznych i dużego wysiłku włożonego w akcję gaśniczą, sytuacja wciąż nie jest opanowana.

Gaszenie pożaru w Puszczy Solskiej
Gaszenie pożaru w Puszczy Solskiej
Źródło: Państwowa Straż Pożarna

Pożar trwa od wtorku. Jak przekazali w piątek strażacy, powierzchnia pogorzeliska to około 350 hektarów hektarów, podczas gdy działania operacyjne trwają na obszarze około tysiąca hektarów.

"Dromader był dopuszczony do lotów wykonywanych w porze nocnej"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Dromader był dopuszczony do lotów wykonywanych w porze nocnej"

Bartłomiej Plewnia

- Mamy nadal zarzewia ognia, które są ukryte, bowiem mamy te tereny, które są takimi terenami torfowymi. Całą noc trwały działania ratownicze i prowadzone były akcje związane z minimalizowaniem tego zagrożenia. Wiemy o tym, że opady deszczu lada moment się zakończą i według informacji, które nam przekazują eksperci, mamy na razie zawilgocony teren, nie zmoczony - podkreślił wiceszef MSWiA. Dodał, że "są możliwości dalszego rozprzestrzeniania się tego pożaru".

Pięć odcinków bojowych, ponad 800 strażaków

Dowodzący akcją gaśniczą nadbryg. Sławomir Sierpatowski, zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, przekazał, że teren pożaru jest podzielony na pięć odcinków bojowych.

W akcji biorą udział m.in. policyjne Black Hawki
W akcji biorą udział m.in. policyjne Black Hawki
Źródło: Państwowa Straż Pożarna

- Na pierwszym odcinku bojowym, czyli w środkowej części terenu objętego pożarem, prowadziliśmy w nocy monitorowanie i dozorowanie. Strażacy przelewali miejsca zarzewi. które były wskazywane przez drony. Drugi odcinek bojowy jest to południowa część terenu objętego naszymi. działaniami. Jest to najtrudniejszy teren na chwilę obecną. Teren jest położony na miejscach torfowych. Jest bardzo dużo zarzewi, korzenie pod drzewami są powypalane, więc jest ryzyko kładzenia się drzew w trakcie prowadzenia naszych działań - podkreślił strażak. Dodał, że to właśnie na tym odcinku - w południowej części działań, od strony miejscowości Osuchy - działania będą w piątek najbardziej zintensyfikowane.

Trwa walka z pożarem. Strażacy o pięciu odcinkach bojowych
Źródło: TVN24

Trzeci odcinek bojowy to okolice drogi wojewódzkiej nr 849. Strażacy gasili tam w nocy pojedyncze zarzewia ognia. Na czwartym odcinku, od strony miejscowości Józefów, sytuacja jest opanowana i w nocy strażacy dozorowali tę okolicę. Ze wschodniej części działań - na piątym odcinku bojowym - strażacy budują magistralę wodną na wypadek zmiany warunków pogodowych - czyli gdyby wiatr rozprzestrzenił pożar w tym kierunku.

Pożar lasu na Lubelszczyźnie
Gaszenie pożaru w Puszczy Solskiej
Gaszenie pożaru w Puszczy Solskiej
Źródło: PAP/Wojtek Jargiło
Gaszenie pożaru w Puszczy Solskiej
Gaszenie pożaru w Puszczy Solskiej
Źródło: PAP/Wojtek Jargiło
Gaszenie pożaru w Puszczy Solskiej
Gaszenie pożaru w Puszczy Solskiej
Źródło: PAP/Wojtek Jargiło
Gaszenie pożaru w Puszczy Solskiej
Gaszenie pożaru w Puszczy Solskiej
Źródło: Państwowa Straż Pożarna
Gaszenie pożaru w Puszczy Solskiej
Gaszenie pożaru w Puszczy Solskiej
Źródło: Państwowa Straż Pożarna
Gaszenie pożaru w Puszczy Solskiej
Gaszenie pożaru w Puszczy Solskiej
Źródło: Państwowa Straż Pożarna
Lubelskie, pożar lasu-06.05.26
Lubelskie, pożar lasu-06.05.26
Źródło: Wojtek Jargiło/PAP
Gaszenie pożaru w Puszczy Solskiej
Gaszenie pożaru w Puszczy Solskiej
Źródło: Państwowa Straż Pożarna
Lubelskie, pożar lasu-06.05.26
Lubelskie, pożar lasu-06.05.26
Źródło: Wojtek Jargiło/PAP
Lubelskie, pożar lasu-06.05.26
Lubelskie, pożar lasu-06.05.26
Źródło: Wojtek Jargiło/PAP
Lubelskie, pożar lasu-06.05.26
Lubelskie, pożar lasu-06.05.26
Źródło: Wojtek Jargiło/PAP
Lubelskie, pożar lasu-06.05.26
Lubelskie, pożar lasu-06.05.26
Źródło: Wojtek Jargiło/PAP
Lubelskie, pożar lasu-06.05.26
Lubelskie, pożar lasu-06.05.26
Źródło: Wojtek Jargiło/PAP
Lubelskie, pożar lasu-06.05.26
Lubelskie, pożar lasu-06.05.26
Źródło: Wojtek Jargiło/PAP
Lubelskie, pożar lasu-06.05.26
Lubelskie, pożar lasu-06.05.26
Źródło: Wojtek Jargiło/PAP
W akcji biorą udział śmigłowce
W akcji biorą udział śmigłowce
Źródło: Wojtek Jargiło/PAP
Lubelskie, pożar lasu-06.05.26
Lubelskie, pożar lasu-06.05.26
Źródło: Wojtek Jargiło/PAP
Lubelskie, pożar lasu-06.05.26
Lubelskie, pożar lasu-06.05.26
Źródło: Wojtek Jargiło/PAP
Lubelskie, pożar lasu-06.05.26
Lubelskie, pożar lasu-06.05.26
Źródło: Wojtek Jargiło/PAP
Lubelskie, pożar lasu-06.05.26
Lubelskie, pożar lasu-06.05.26
Źródło: Wojtek Jargiło/PAP
Lubelskie, pożar lasu-06.05.26
Lubelskie, pożar lasu-06.05.26
Źródło: Wojtek Jargiło/PAP
Lubelskie, pożar lasu-06.05.26
Lubelskie, pożar lasu-06.05.26
Źródło: Wojtek Jargiło/PAP
Lubelskie, pożar lasu-06.05.26
Lubelskie, pożar lasu-06.05.26
Źródło: Wojtek Jargiło/PAP
Pożar lasów w powiecie biłgorajskim
Pożar lasów w powiecie biłgorajskim
Źródło: Wojtek Jargiło/PAP
Lubelskie, pożar lasu-06.05.26
Lubelskie, pożar lasu-06.05.26
Źródło: Wojtek Jargiło/PAP

- W nocy siły były zminimalizowane. Większość ratowników odpoczywała - podkreślił nadbryg. Sierpatowski. Jak dodał, w akcję zaangażowanych jest obecnie 810 strażaków PSP i OSP, a także 213 pojazdów. - Wszyscy zostają na terenie działań. Po sztabie popołudniowym będziemy podejmowali decyzje co do ewentualnej rotacji i odsyłania tych zastępów, które przyjechały na teren działań ratowniczych - poinformował zastępca komendanta.

Wiceszef MSWiA przekazał w trakcie briefingu, że łącznie w akcji bierze udział ponad 1100 przedstawicieli różnych służb.

Dogaszanie potrwa tydzień

Odpowiadając na pytanie reportera TVN24 Konrada Borusiewicza, zastępca komendanta głównego PSP poinformował, że dogaszanie pogorzeliska ma potrwać około tygodnia. - Będziemy kwartał po kwartale przeglądać, weryfikować. Jeżeli pożar będzie w tej części ugaszony, będziemy go przekazywali przedstawicielom Lasów Państwowych - powiedział.

Nadbryg. Sierpatowski przekazał, że aktualnie nie ma zagrożenia rozprzestrzenienia się pożaru na obszary zabudowane. - W miejscach, gdzie mamy te zarzewia ukryte w torfie, sprzęt ciężki Lasów Państwowych wykonał frezowania, czyli takie pasy zabezpieczające o szerokości około pięciu metrów, po to, aby ten pożar nam się nie przedostał. Jeżeli nie będzie silnych wiatrów, to będziemy to kontrolowali. Natomiast najgorszym scenariuszem jest silny wiatr, bo wówczas te zarzewia mogą się rozpalić od nowa - powiedział Sierpatowski. Dodał, że "sytuacja jeszcze nie jest opanowana".

Nadbryg. Sławomir Sierpatowski podkreślił, że samoloty i śmigłowce, które w ostatnich dniach brały udział w akcji gaśniczej, nie mogą na razie wykonywać lotów ze względu na zbyt niską podstawę chmur. Strażacy wykorzystują jednak drony.

Tylko w czwartek policyjne śmigłowce Black Hawk wykonały w miejscu akcji gaśniczej 112 zrzutów wody, cztery Dromadery – 32 zrzuty, a siedem śmigłowców Lasów Państwowych – 250 zrzutów.

Zakończyły się oględziny wraku Dromadera

Zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie, inspektor Andrzej Mioduna, przekazał podczas briefingu, że zakończyły się oględziny miejsca katastrofy samolotu gaśniczego. W wypadku, do którego doszło we wtorek w trakcie gaszenia pożaru, zginął 65-letni pilot Dromadera. Komendant przekazał, że wrak został zabezpieczony do dalszych czynności. Nie podał jednak żadnych szczegółów dotyczących dotychczasowych ustaleń.

Prokurator Rafał Kawalec, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Zamościu, powiedział tvn24.pl, że na ten moment śledczy nie ujawniają dotychczasowych ustaleń dotyczących przyczyn katastrofy.

"Przekopać, dogasić, przelać". Strażacy i ich "heroiczna praca"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Przekopać, dogasić, przelać". Strażacy i ich "heroiczna praca"

Polska

Wiceminister klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała przypomniał, że kilka tygodni temu pożar pojawił się także w Puszczy Białowieskiej. Wówczas spłonęło ponad sześć hektarów terenu. – Jesteśmy w dobie bardzo niestabilnej sytuacji klimatycznej w tej części Europy – podkreślił polityk.

Dorożała podkreślił, że kolejnym wyzwaniem po ugaszeniu pożaru jest zabezpieczenie przed suszą. - Dzisiaj kluczowe jest to, żebyśmy jak najmniej wypuszczali tej wody, jak najwięcej trzymali tej wody w terenie (...). Lasy Państwowe mają projekty tak zwanej małej retencji. Dzisiaj to jest kluczowe. Widzieliśmy to na przykładzie pożaru z zeszłego tygodnia, gdzie strażacy, którzy mieli dostęp do takiej sadzawki, gdzie była spiętrzona woda w jednym miejscu, było łatwo tam się dostać, można było tę wodę bardzo szybko wykorzystać (...). To jest strategicznie dzisiaj jeden z najbardziej istotnych elementów – mówił wiceminister klimatu.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Państwowa Straż Pożarna

Udostępnij:
Bartłomiej Plewnia
Bartłomiej Plewnia
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Czarnobyl - pożar
Płonie Strefa Wykluczenia wokół Czarnobyla
Świat
David Attenborough
Nietypowy prezent na setne urodziny sir Davida Attenborough
METEO
Pilne
Prezydent ogłosił nowego szefa BBN
Polska
Łódź Polska miasto
Miasto murali, filmów i kanczyli. Jak dobrze znasz Łódź?
Quizy
baluc czysta wersja dla graf-0124
"Ściana ognia na parę kilometrów". Maturzyści walczyli z pożarem
Polska
ropa
Rynek ropy "na krawędzi całkowitego załamania"
BIZNES
imageTitle
Tytuł na wyciągnięcie ręki. Kiedy i o której godzinie El Clasico?
EUROSPORT
Policjanci zatrzymali poszukiwanego adwokata od "trumny na kółkach"
Adwokat od "trumny na kółkach" trafił do więzienia
Łódź
33-latek dobijał się do drzwi rodziców
Zamienił życie swoich rodziców w piekło
Katowice
Teheran. Irańczycy przejeżdzają obok antyamerykańskiego billboardu przedstawiającego prezydenta USA Donalda Trumpa
"Posiadanie takiego sprzętu grozi śmiercią". Co się dzieje w Iranie
Świat
Policja poszukuje świadków "okrutnego uśmiercenia jeża"
Okrutnie uśmiercił jeża. Szuka go policja
WARSZAWA
Katarzyna Kęcka
Naczelna Rada Lekarska przeciw Katarzynie Kęckiej. Chce jej dymisji
Anna Bielecka
Wołodymyr Zełenski
Ataki dronów w Rosji. Zełenski: celem była kluczowa rafineria
BIZNES
imageTitle
Biały Dom zamieni się w arenę walk. Kosmiczne ceny biletów i Trump na widowni
EUROSPORT
prąd, energia, przedłużacz
Szok energetyczny. Wysokie ceny przenikają do gospodarki
BIZNES
imageTitle
Polska blisko Elity. Co się musi wydarzyć?
EUROSPORT
Bonnie Tyler
Znana piosenkarka w stanie śpiączki farmakologicznej po operacji
Kultura i styl
Burza, chmury
Uwaga na burze z silnym deszczem. Tu wydano alarmy IMGW
METEO
samochód kluczyk
Tysiące przedsiębiorców nie reguluje rat. KRD alarmuje
BIZNES
Jeden na jeden - Jolanta Sobierańska-Grenda
Ministra zdrowia zapowiada limity dla szpitali. Chodzi o pensje
Polska
Przy Porcie Czerniakowskim powstał zakątek nurogęsi
Ich wędrówki Warszawa śledzi z zapartym tchem. Mają "swój" zakątek
Piotr Bakalarski
imageTitle
Szatnia Realu wrze od dawna. "Wiedzieliśmy, że coś takiego nadchodzi"
EUROSPORT
Marton Mellethei-Barna
Miał być ministrem sprawiedliwości. Rezygnuje
Świat
Zniszczenie po przejściu tornada w Missisipi
Kilkaset zniszczonych budynków, wielu rannych. "Módlmy się za Missisipi"
METEO
imageTitle
Polacy "bezlitośni". Teraz apelują do kibiców
EUROSPORT
Wrocław
Wrocławski rekordzista zgarnął blisko 600 tysięcy złotych za rok pracy
Svitlana Kucherenko
Plac budowy nowej inwestycji miejskiej (zdjęcie ilustracyjne)
Miliony poza budżetem miasta. Tak działają spółki komunalne
Rafał Molenda
Donald Trump
Globalne cła Trumpa pod lupą sądu. Zapadł wyrok
BIZNES
David Attenborough
Sir David Attenborough kończy 100 lat. Wskazał sekret długowieczności
Świat
STAROWKA GDANSK DRON shutterstock_2099726146
Roczne premie sięgają w Gdańsku 100 tysięcy złotych
Natalia Grzybowska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica