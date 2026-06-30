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Lublin

Podczas awantury dźgnęła męża nożem, miała 3,8 promila

Kobieta odpowie za usiłowanie zabójstwa męża
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Źródło zdj. gł.: KMP Chełm
49-latka odpowie za usiłowania zabójstwa męża. Według ustaleń śledczych kobieta podczas libacji alkoholowej ugodziła go nożem w klatkę piersiową. Badanie wykazało, że była kompletnie pijana - miała 3,8 promila alkoholu w organizmie.

W sobotni wieczór dyżurny chełmskiej policji otrzymał zgłoszenie o ugodzeniu nożem 53-letniego mężczyzny w jednej z miejscowości powiatu. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Żmudzi, którzy potwierdzili zgłoszenie.

Podczas libacji i awantury ugodziła męża nożem

Z ustaleń policjantów wynika, że 49-letnia kobieta - żona pokrzywdzonego, piła z nim alkohol. W pewnym momencie między małżonkami doszło do awantury, podczas której kobieta ugodziła mężczyznę nożem w klatkę piersiową. Następnie sama powiadomiła o zdarzeniu sąsiadów. Ranny 53-latek trafił do szpitala, a jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo.

Kobieta odpowie za usiłowanie zabójstwa męża
Kobieta odpowie za usiłowanie zabójstwa męża
Źródło zdjęcia: KMP Chełm

W więzieniu może spędzić resztę życia

Funkcjonariusze zatrzymali 49-latkę. Badanie wykazało, że miała 3,8 promila alkoholu w organizmie. W niedzielę została doprowadzona do prokuratury, a następnie do sądu, który zastosował wobec niej tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy.

Za usiłowanie zabójstwa grozi jej kara nawet dożywotniego więzienia.

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Źródło: tvn24.pl
Tagi:
PolicjaAlkoholLubelskie
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