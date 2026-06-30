Podczas awantury dźgnęła męża nożem, miała 3,8 promila
W sobotni wieczór dyżurny chełmskiej policji otrzymał zgłoszenie o ugodzeniu nożem 53-letniego mężczyzny w jednej z miejscowości powiatu. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Żmudzi, którzy potwierdzili zgłoszenie.
Podczas libacji i awantury ugodziła męża nożem
Z ustaleń policjantów wynika, że 49-letnia kobieta - żona pokrzywdzonego, piła z nim alkohol. W pewnym momencie między małżonkami doszło do awantury, podczas której kobieta ugodziła mężczyznę nożem w klatkę piersiową. Następnie sama powiadomiła o zdarzeniu sąsiadów. Ranny 53-latek trafił do szpitala, a jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo.
W więzieniu może spędzić resztę życia
Funkcjonariusze zatrzymali 49-latkę. Badanie wykazało, że miała 3,8 promila alkoholu w organizmie. W niedzielę została doprowadzona do prokuratury, a następnie do sądu, który zastosował wobec niej tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy.
Za usiłowanie zabójstwa grozi jej kara nawet dożywotniego więzienia.