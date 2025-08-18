15-latek bez kasku jechał hulajnogą. Upadł i trafił do szpitala

Zasady poruszania się hulajnogami elektrycznymi Źródło: Mazowiecka policja

Do zdarzenia doszło w niedzielę (17 sierpnia) na ulicy Kolejowej w Parczewie.

Wczoraj dyżurny parczewskiej komendy otrzymał zgłoszenie dotyczące wypadku na hulajnodze elektrycznej z udziałem dziecka. Na miejsce skierowano służby ratunkowe oraz patrol drogówki.

- Piętnastolatek w pewnym momencie stracił panowanie nad hulajnoga elektryczną i przewrócił się, uderzając głową o podłoże. W wyniku upadku doznał urazu głowy i chwilową utratą przytomności - poinformowała młodszy aspirant Ewelina Semeniuk z Komendy Powiatowej Policji w Barczewie.

Chłopiec poruszał się bez kasku ochronnego. Do momentu przyjazdy służb pomocy udzielił mu świadek zdarzenia.

