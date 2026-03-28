Zaginęła po kłótni z partnerem. Podejrzewają, że to jej ciało znaleźli na łące

Powiat bialski Źródło: Google Earth

Ciało kobiety zostało znalezione w poniedziałek (23 marca) na łące w okolicach miejscowości Ostrów w gminie Janów Podlaski (woj. lubelskie) przez policjantów prowadzących poszukiwania.

Jak poinformowała nadkomisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, kobieta była ubrana. Obecny na miejscu biegły nie stwierdził obrażeń ani śladów, które mogłyby wskazywać, że do jej śmierci przyczyniła się inna osoby lub osoby. Jej ciało znaleziono w rejonie, w którym widziana była po raz ostatni.

Ciało zostało zabezpieczone do sekcji zwłok. W jej trakcie biegli pobiorą materiał genetyczny, który pozwoli potwierdzić tożsamość zmarłej.

Przyczyny i okoliczności śmierci kobiety ustalają policjanci pod nadzorem prokuratora.

Przepadła po kłótni z partnerem

55-letnia Grażyna K. zaginęła 22 grudnia. Ostatni raz widziana była w miejscowości Błonie. Jak informowali wówczas policjanci, około godziny 19:45 wyszła ze sklepu wspólne z partnerem, po czym udali się w rejon znajdującego się nieopodal przystanku autobusowego. Tam miało dojść między nimi do kłótni. Mężczyzna wrócił do domu sam, kobieta miała zostać na przystanku. Od tego czasu nie kontaktowała się z bliskimi.

Policjanci prowadzili poszukiwania 55-letniej kobiety. Opublikowali jej rysopis oraz apelowali do mieszkańców o pomoc - prosili o przekazywanie wszelkich informacji, które mogłyby pomóc w ustaleniu jej miejsca pobytu.