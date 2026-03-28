Lublin

Zaginęła po kłótni z partnerem. Podejrzewają, że to jej ciało znaleźli na łące

Policja znalazła ciało kobiety (zdjęcie ilustracyjne)
Powiat bialski
Źródło: Google Earth
Na łące w okolicy miejscowości Ostrów na Lubelszczyźnie znaleziono ciało kobiety. Policja przypuszcza, że może to być zaginiona w grudniu 55-letnia Grażyna K. z miejscowości Błonie. Ciało kobiety zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych.

Ciało kobiety zostało znalezione w poniedziałek (23 marca) na łące w okolicach miejscowości Ostrów w gminie Janów Podlaski (woj. lubelskie) przez policjantów prowadzących poszukiwania.

Jak poinformowała nadkomisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, kobieta była ubrana. Obecny na miejscu biegły nie stwierdził obrażeń ani śladów, które mogłyby wskazywać, że do jej śmierci przyczyniła się inna osoby lub osoby. Jej ciało znaleziono w rejonie, w którym widziana była po raz ostatni.

Ciało zostało zabezpieczone do sekcji zwłok. W jej trakcie biegli pobiorą materiał genetyczny, który pozwoli potwierdzić tożsamość zmarłej.

Przyczyny i okoliczności śmierci kobiety ustalają policjanci pod nadzorem prokuratora.

Przepadła po kłótni z partnerem

55-letnia Grażyna K. zaginęła 22 grudnia. Ostatni raz widziana była w miejscowości Błonie. Jak informowali wówczas policjanci, około godziny 19:45 wyszła ze sklepu wspólne z partnerem, po czym udali się w rejon znajdującego się nieopodal przystanku autobusowego. Tam miało dojść między nimi do kłótni. Mężczyzna wrócił do domu sam, kobieta miała zostać na przystanku. Od tego czasu nie kontaktowała się z bliskimi.

Policjanci prowadzili poszukiwania 55-letniej kobiety. Opublikowali jej rysopis oraz apelowali do mieszkańców o pomoc - prosili o przekazywanie wszelkich informacji, które mogłyby pomóc w ustaleniu jej miejsca pobytu.

Martyna Sokołowska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica