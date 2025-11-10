Logo strona główna
Lublin

Dwa napady na sklepy w jeden dzień. Nagranie z monitoringu

Napadł na sklepy w Łózkach i Szóstce. Poszukuje go policja
Dwa napady na sklepy w jeden dzień. Policja opublikowała nagranie z monitoringu
Źródło: TVN24
Napadł na dwa sklepy, użył gazu łzawiącego i uciekł z pieniędzmi. Policja z Międzyrzeca Podlaskiego opublikowała wizerunek mężczyzny, który ma mieć związek z tymi zdarzeniami. Mundurowi proszą o kontakt wszystkich, którzy mogą pomóc w jego ustaleniu.

Policjanci międzyrzeckiego komisariatu prowadzą pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Radzyniu Podlaskim śledztwo w sprawie rozbojów, do których doszło w miniony piątek w sklepach w miejscowości Łózki i Szóstka (woj. lubelskie).

- W obydwu przypadkach ten sam sprawca wchodził do sklepów i wykorzystując moment, gdy ekspedientki odwracały się, by podać towar, używał wobec nich gazu łzawiącego. Następnie zabierając utarg wybiegał ze sklepów. Do zdarzeń doszło około godz. 17.40-17.50. Na szczęście w wyniku rozboju poszkodowane nie doznały poważnych obrażeń ciała - przekazała nadkom. Barbara Salczyńska-Pyrchla, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej.

- Bezczelność, arogancja i buta tego napastnika wyjątkowo nas poraziła i nie ukrywam, że również zmartwiła wiele osób. Mamy tu wiele osób starszych, którzy mieszkają samotnie i czują się zatroskani o swój los. Liczymy na to, że policja bardzo mocno się tu zaangażuje, ale naszym obywatelskim obowiązkiem jest współdziałać, stąd też moja prośba, którą zamieściłem w internecie, i mam nadzieję, że sprawca zostanie ujęty - skomentował incydenty wójt gminy Drelów Piotr Kazimierski.

Policja apeluje o pomoc

Wizerunek sprawcy uwiecznił sklepowy monitoring, który trafił do funkcjonariuszy. Teraz mundurowi udostępniają go z prośbą o pomoc w identyfikacji mężczyzny.

Policja prosi o pomoc w identyfykacji mężczyzny
Policja prosi o pomoc w identyfykacji mężczyzny
Źródło: KMP Biała Podlaska
Klatka kluczowa-12507
Dwa napady do sklepów w jeden dzień. Policja publikuje nagranie z monitoringu
Źródło: KMP Biała Podlaska

Jak podają, "sprawcą rozboju był wysoki, szczupły mężczyzna w wieku około 40 lat, twarz miał zasłoniętą szalikiem lub kominem, na głowie miał założoną czapkę z daszkiem, z miejsca zdarzenia odjechał samochodem osobowym jasnego koloru".

Mężczyzna, którego wizerunek zarejestrowały kamery w Rabce-Zdroju
On po uderzeniu stracił przytomność, ona padła na jezdnię. Policja szuka sprawcy
Kraków
Policja szuka informacji o uczestnikach bójki na Marszałkowskiej
Ciężko ranny mężczyzna po bójce w centrum. Policja szuka sprawców
WARSZAWA
Mężczyzna myślał, że głos dochodzi ze słuchawki
Chciał okraść seniorkę, nie wiedział, że w mieszkaniu jest kamera. Wpadł w Zakopanem
Poznań

Jeśli ktokolwiek rozpoznaje tego mężczyznę, proszony jest o kontakt z Komisariatem Policji w Międzyrzecu Podlaskim ul. Staromiejska 30-32 Międzyrzec Podlaski, telefon 47 814-52-10, e-mail: dyzurni.kpmiedzyrzecpodlaski@lu.policja.gov.pl, bądź bialską komendą pod numerem telefonu 47 814-12-10.

Autorka/Autor: ng/tok

Źródło: KMP Biała Podlaska

Źródło zdjęcia głównego: KMP Biała Podlaska

