Dwa napady na sklepy w jeden dzień. Nagranie z monitoringu

Dwa napady na sklepy w jeden dzień. Policja opublikowała nagranie z monitoringu

Policjanci międzyrzeckiego komisariatu prowadzą pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Radzyniu Podlaskim śledztwo w sprawie rozbojów, do których doszło w miniony piątek w sklepach w miejscowości Łózki i Szóstka (woj. lubelskie).

- W obydwu przypadkach ten sam sprawca wchodził do sklepów i wykorzystując moment, gdy ekspedientki odwracały się, by podać towar, używał wobec nich gazu łzawiącego. Następnie zabierając utarg wybiegał ze sklepów. Do zdarzeń doszło około godz. 17.40-17.50. Na szczęście w wyniku rozboju poszkodowane nie doznały poważnych obrażeń ciała - przekazała nadkom. Barbara Salczyńska-Pyrchla, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej.

- Bezczelność, arogancja i buta tego napastnika wyjątkowo nas poraziła i nie ukrywam, że również zmartwiła wiele osób. Mamy tu wiele osób starszych, którzy mieszkają samotnie i czują się zatroskani o swój los. Liczymy na to, że policja bardzo mocno się tu zaangażuje, ale naszym obywatelskim obowiązkiem jest współdziałać, stąd też moja prośba, którą zamieściłem w internecie, i mam nadzieję, że sprawca zostanie ujęty - skomentował incydenty wójt gminy Drelów Piotr Kazimierski.

Policja apeluje o pomoc

Wizerunek sprawcy uwiecznił sklepowy monitoring, który trafił do funkcjonariuszy. Teraz mundurowi udostępniają go z prośbą o pomoc w identyfikacji mężczyzny.

Policja prosi o pomoc w identyfykacji mężczyzny Źródło: KMP Biała Podlaska

Dwa napady do sklepów w jeden dzień. Policja publikuje nagranie z monitoringu Źródło: KMP Biała Podlaska

Jak podają, "sprawcą rozboju był wysoki, szczupły mężczyzna w wieku około 40 lat, twarz miał zasłoniętą szalikiem lub kominem, na głowie miał założoną czapkę z daszkiem, z miejsca zdarzenia odjechał samochodem osobowym jasnego koloru".

Jeśli ktokolwiek rozpoznaje tego mężczyznę, proszony jest o kontakt z Komisariatem Policji w Międzyrzecu Podlaskim ul. Staromiejska 30-32 Międzyrzec Podlaski, telefon 47 814-52-10, e-mail: dyzurni.kpmiedzyrzecpodlaski@lu.policja.gov.pl, bądź bialską komendą pod numerem telefonu 47 814-12-10.

