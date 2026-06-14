Wjechał w pieszego na pasach, policja ustala kierowcę
Do wypadku doszło w piątek około godziny 13:15 na Alei Sikorskiego w Lublinie. 68-letni pieszy został potrącony przez Volkswagena, gdy przechodził przez przejście dla pieszych. Auto zatrzymało się dopiero kilkaset metrów dalej. Mężczyzna w stanie krytycznym trafił do szpitala, gdzie zmarł.
Policja zatrzymała trzy osoby
Samochodem jechało trzech mężczyzn. Na miejscu zatrzymano 39-letniego obywatela Ukrainy, który miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie. Dwaj pozostali uciekli. Jeszcze tego samego dnia policjanci zatrzymali 38-letniego obywatela Rosji (miał prawie 2,5 promila alkoholu), a następnego dnia - 55-letniego Ukraińca z promilem alkoholu. Wszyscy trzej trzeźwieją w policyjnym areszcie. Funkcjonariusze ustalają, kto prowadził auto.
To nie jedyny śmiertelny wypadek na Lubelszczyźnie. W sobotę przed godziną 3, w miejscowości Olchowiec Kolonia w powiecie chełmskim, zginął 20-letni pasażer audi. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kierowca - również 20-latek z powiatu chełmskiego - stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi i uderzył w nasyp. Badanie wykazało, że był po użyciu alkoholu (0,4 promila). Trafił do szpitala, gdzie pozostaje pod policyjnym dozorem.
Oba wypadki są wyjaśniane pod nadzorem prokuratury. Policja apeluje o zachowanie ostrożności i trzeźwość za kierownicą - nawet niewielka ilość alkoholu obniża koncentrację i wydłuża czas reakcji.