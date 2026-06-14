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Lublin

Wjechał w pieszego na pasach, policja ustala kierowcę

Pieszy zmarł w szpitalu
Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą"
Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24
Źródło zdj. gł.: Policja Lubelska
Tragiczny wypadek na Lubelszczyźnie. W 68-latka na pasach wjechał kierowca osobówki. Samochód zatrzymał się kilkaset metrów dalej. Pieszy zmarł w szpitalu. Policja ustala, kto kierował autem. Zatrzymała trzy osoby, wszystkie były pijane.

Do wypadku doszło w piątek około godziny 13:15 na Alei Sikorskiego w Lublinie. 68-letni pieszy został potrącony przez Volkswagena, gdy przechodził przez przejście dla pieszych. Auto zatrzymało się dopiero kilkaset metrów dalej. Mężczyzna w stanie krytycznym trafił do szpitala, gdzie zmarł.

Pieszy zmarł w szpitalu
Pieszy zmarł w szpitalu
Źródło zdjęcia: Policja Lubelska

Policja zatrzymała trzy osoby

Samochodem jechało trzech mężczyzn. Na miejscu zatrzymano 39-letniego obywatela Ukrainy, który miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie. Dwaj pozostali uciekli. Jeszcze tego samego dnia policjanci zatrzymali 38-letniego obywatela Rosji (miał prawie 2,5 promila alkoholu), a następnego dnia - 55-letniego Ukraińca z promilem alkoholu. Wszyscy trzej trzeźwieją w policyjnym areszcie. Funkcjonariusze ustalają, kto prowadził auto.

Miejsce wypadku
Miejsce wypadku
Źródło zdjęcia: Policja Lubelska

To nie jedyny śmiertelny wypadek na Lubelszczyźnie. W sobotę przed godziną 3, w miejscowości Olchowiec Kolonia w powiecie chełmskim, zginął 20-letni pasażer audi. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kierowca - również 20-latek z powiatu chełmskiego - stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi i uderzył w nasyp. Badanie wykazało, że był po użyciu alkoholu (0,4 promila). Trafił do szpitala, gdzie pozostaje pod policyjnym dozorem.

W wypadku zginął 20-letni pasażer samochodu
W wypadku zginął 20-letni pasażer samochodu
Źródło zdjęcia: Policja Lubelska

Oba wypadki są wyjaśniane pod nadzorem prokuratury. Policja apeluje o zachowanie ostrożności i trzeźwość za kierownicą - nawet niewielka ilość alkoholu obniża koncentrację i wydłuża czas reakcji.

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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
WypadkiLubelskieAlkoholPolicja
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