Dwaj poszukiwani listami gończymi w jednym mieszkaniu

Funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie weszli do jednego z mieszkań w centrum miasta. Początkowo nikt nie chciał otworzyć drzwi. Kiedy jednak poinformowali, że na miejsce jadą strażacy w celu ich wyważenia, drzwi otworzyła kobieta.
29-latek ukrywał się za łóżkiem, z kolei 31-latek schował się w łazience. Obaj pochodzą z Łęcznej i byli poszukiwani listami gończymi.
Najbliższe miesiące spędzą za kratami
31-latka poszukiwano do odbycia blisko roku pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko rodzinie. Natomiast 29-latek ma do odsiadki prawie dwa lata za kradzież z włamaniem.
- Mężczyzna, działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, dokonał kradzieży z włamaniem do mieszkania. Ich łupem padła biżuteria i laptop. Łącznie straty zostały oszacowane na kwotę ponad 90 tysięcy złotych - przekazał podkom. Kamil Karbowniczek z zespołu prasowego KWP Lublin.
Mężczyźni trafili już do zakładu karnego, gdzie odbędą zasądzone kary.
Autorka/Autor: ng
Źródło: Policja Lubelska
Źródło zdjęcia głównego: Policja Lubelska