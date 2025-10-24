Dwaj poszukiwani listami gończymi w jednym mieszkaniu

Ukrywali się w mieszkaniu w centrum Lublina. Obaj byli poszukiwani listami gończymi Źródło: Policja Lubelska

Funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie weszli do jednego z mieszkań w centrum miasta. Początkowo nikt nie chciał otworzyć drzwi. Kiedy jednak poinformowali, że na miejsce jadą strażacy w celu ich wyważenia, drzwi otworzyła kobieta.

29-latek ukrywał się za łóżkiem, z kolei 31-latek schował się w łazience. Obaj pochodzą z Łęcznej i byli poszukiwani listami gończymi.

Najbliższe miesiące spędzą za kratami

31-latka poszukiwano do odbycia blisko roku pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko rodzinie. Natomiast 29-latek ma do odsiadki prawie dwa lata za kradzież z włamaniem.

- Mężczyzna, działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, dokonał kradzieży z włamaniem do mieszkania. Ich łupem padła biżuteria i laptop. Łącznie straty zostały oszacowane na kwotę ponad 90 tysięcy złotych - przekazał podkom. Kamil Karbowniczek z zespołu prasowego KWP Lublin.

Mężczyźni trafili już do zakładu karnego, gdzie odbędą zasądzone kary.

