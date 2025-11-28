Pięć osób z zarzutami działania na rzecz obcego wywiadu Źródło: TVN24

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wraz z policjantami zatrzymali 25 i 26 listopada na terenie Warszawy i Białegostoku pięcioro podejrzanych: obywateli Ukrainy – Ołeksandra S. i nieletnią Sofię Ch. oraz obywateli Białorusi – Wiktorię M., Antona M. i Uładzimira U.

"To kolejny sukces polskich służb specjalnych w działaniach na rzecz naszego bezpieczeństwa" - podkreślił na portalu X rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

Przemysław Nowak, rzecznik Prokuratury Krajowej przekazał, że zatrzymanym prokurator przedstawił zarzuty działania w 2024 roku na rzecz obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej.

Prokurator z lubelskiego pionu PZ PK przedstawił pięciu osobom zarzuty działania na rzecz obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej.



Działania podejrzanych miały polegać między innymi na wykonywaniu i przekazywaniu obcemu wywiadowi fotografii obiektów infrastruktury… — Prokuratura (@PK_GOV_PL) November 28, 2025 Rozwiń

"Zostali zwerbowani przez moderatora operującego w komunikatorze Telegram"

Według ABW zatrzymani zostali zwerbowani przez moderatora operującego w komunikatorze Telegram i dokonywali aktów dywersji, robiąc i przekazując zdjęcia obiektów infrastruktury krytycznej i miejsc kluczowych dla bezpieczeństwa państwa, rozwieszali plakaty, a także wykonywali graffiti.

"Ponadto osoby te pozostawały w gotowości do wykonywania poleceń i innych zadań wskazanych przez zleceniodawców działających w tej strukturze, za co były opłacane z portfela kryptowalutowego. Przytoczone zachowania wpisują się w ustalony i znany modus operandi rosyjskiego wywiadu" - dodała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Po przedstawieniu zarzutów prokurator przesłuchał podejrzanych.

Zarzuty i areszty

Przestępstwo szpiegostwa, polegające na działaniu na rzecz obcego wywiadu, stanowi zbrodnię zagrożoną karą więzienia od 5 do 30 lat.

Wobec trzech podejrzanych (Wiktorii M., Ołeksandra S. i Antona M.) lubelski sąd rejonowy zastosował trzymiesięczny areszt.

"Wobec nieletniej Sofii Ch. sąd, na wniosek prokuratora, zastosował środek tymczasowy w postaci umieszczenia w schronisku dla nieletnich na okres trzech miesięcy" - przekazał prokurator Nowak.

W stosunku do Uładzimira U., z uwagi na zły stan jego zdrowia (mężczyzna przebywa w szpitalu, gdzie ogłoszono mu zarzuty), prokurator zastosował nieizolacyjny środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania kraju.

"Postępowanie ma charakter rozwojowy"

Prowadzone przez lubelski wydział PZ Prokuratury Krajowej śledztwo dotyczy brania udziału w okresie od marca 2024 r. do lutego 2025 r. - w Rzeszowie, Warszawie, Łodzi oraz w innych miejscowościach - w działalności obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby różnych narodowości, zwerbowane za pośrednictwem komunikatorów internetowych.

"Postępowanie przygotowawcze ma charakter rozwojowy i jest na etapie gromadzenia i weryfikacji zebranego materiału dowodowego. W czynnościach procesowych wsparcia ABW udzielili funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości Zarządu w Rzeszowie" - przekazała ABW.

