Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Lublin

Pięć osób z zarzutami działania na rzecz obcego wywiadu

ABW
Pięć osób z zarzutami działania na rzecz obcego wywiadu
Źródło: TVN24
Pięć osób - dwoje obywateli Ukrainy i troje obywateli Białorusi - usłyszało zarzuty za działania na rzecz obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej - poinformował w piątek rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Trzy osoby trafiły do aresztu.

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wraz z policjantami zatrzymali 25 i 26 listopada na terenie Warszawy i Białegostoku pięcioro podejrzanych: obywateli Ukrainy – Ołeksandra S. i nieletnią Sofię Ch. oraz obywateli Białorusi – Wiktorię M., Antona M. i Uładzimira U.

"To kolejny sukces polskich służb specjalnych w działaniach na rzecz naszego bezpieczeństwa" - podkreślił na portalu X rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

Przemysław Nowak, rzecznik Prokuratury Krajowej przekazał, że zatrzymanym prokurator przedstawił zarzuty działania w 2024 roku na rzecz obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej.

"Zostali zwerbowani przez moderatora operującego w komunikatorze Telegram"

Według ABW zatrzymani zostali zwerbowani przez moderatora operującego w komunikatorze Telegram i dokonywali aktów dywersji, robiąc i przekazując zdjęcia obiektów infrastruktury krytycznej i miejsc kluczowych dla bezpieczeństwa państwa, rozwieszali plakaty, a także wykonywali graffiti.

"Ponadto osoby te pozostawały w gotowości do wykonywania poleceń i innych zadań wskazanych przez zleceniodawców działających w tej strukturze, za co były opłacane z portfela kryptowalutowego. Przytoczone zachowania wpisują się w ustalony i znany modus operandi rosyjskiego wywiadu" - dodała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Po przedstawieniu zarzutów prokurator przesłuchał podejrzanych.

Zarzuty i areszty

Przestępstwo szpiegostwa, polegające na działaniu na rzecz obcego wywiadu, stanowi zbrodnię zagrożoną karą więzienia od 5 do 30 lat.

Wobec trzech podejrzanych (Wiktorii M., Ołeksandra S. i Antona M.) lubelski sąd rejonowy zastosował trzymiesięczny areszt.

"Wobec nieletniej Sofii Ch. sąd, na wniosek prokuratora, zastosował środek tymczasowy w postaci umieszczenia w schronisku dla nieletnich na okres trzech miesięcy" - przekazał prokurator Nowak.

W stosunku do Uładzimira U., z uwagi na zły stan jego zdrowia (mężczyzna przebywa w szpitalu, gdzie ogłoszono mu zarzuty), prokurator zastosował nieizolacyjny środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania kraju.

"Postępowanie ma charakter rozwojowy"

Prowadzone przez lubelski wydział PZ Prokuratury Krajowej śledztwo dotyczy brania udziału w okresie od marca 2024 r. do lutego 2025 r. - w Rzeszowie, Warszawie, Łodzi oraz w innych miejscowościach - w działalności obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby różnych narodowości, zwerbowane za pośrednictwem komunikatorów internetowych.

"Postępowanie przygotowawcze ma charakter rozwojowy i jest na etapie gromadzenia i weryfikacji zebranego materiału dowodowego. W czynnościach procesowych wsparcia ABW udzielili funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości Zarządu w Rzeszowie" - przekazała ABW.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zniszczona po pożarze hala kompleksu handlowego przy Marywilskiej 44 w Warszawie
Są "nikim", mieszkają w Polsce. Steruje nimi Moskwa
Monika Winiarska, Tatiana Serwetnyk
poszukiwani
To oni są poszukiwani. Są listy gończe za dywersantami
Polska
Zatrzymali Rosjanina
Zatrzymali Rosjanina, który miał ingerować w systemy informatyczne polskich firm
Kraków
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: pop

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Darek Delmanowicz/PAP

Udostępnij:
TAGI:
RosjaABWPolicja
Czytaj także:
imageTitle
Bez stresu. Jak zostać liderem Pucharu Świata dopiero przed trzydziestką?
EUROSPORT
Tory kolejowe, na których znaleziono tajemnicze pakunki
Dwie atrapy ładunków wybuchowych na torach
Lubuskie
Galerie d'Apollon w Luwrze
Skok na Luwr. Kolejna osoba z zarzutami
Świat
Viktor Orban i Władimir Putin
Putin spotkał się z Orbanem
BIZNES
Wypadek na DK92
Zderzyły się cztery pojazdy, dwie osoby są ranne
Poznań
Pilne
Andrij Jermak podał się do dymisji
Świat
Biffy Clyro
Zespół przekłada koncerty. "Też bym się na nas wściekał"
Kultura i styl
Minister obrony Rumunii Ionut Mosteanu 
Minister obrony kłamał na temat swojego wykształcenia
Świat
Friedrich Merz
Apel kanclerza o pilną decyzję Brukseli
BIZNES
30 min
pc
⁠Internetowi detektywi pytają: "czy ona ma nową twarz?". Sprawdzamy
I co teraz?
deszcz odwilz shutterstock_1664570182
Pogoda na weekend. Uwaga, aura będzie trudna
METEO
Zarzuty dla dwóch osób ws. nieprawidłowości przy II turze wyborów prezydenckich (zdjęcie ilustracyjne)
Odwrócony wynik kandydatów, dziewięć osób oskarżonych
Kujawsko-Pomorskie
Sebastian Kawa - najbardziej utytułowany pilot szybowcowy w historii
"Pomaganie to nie przestępstwo". Mistrz ma problem
Rafał Kazimierczak
dziecko smartfon telefon shutterstock_2532406609
Stres, smartfon i trzylatek. Poważne skutki cyfrowych kompromisów w rodzinie
Anna Bielecka
Policjanci zabezpieczyli narkotyki
W aucie, mieszkaniu i komórce. Miał ponad trzy kilogramy narkotyków
WARSZAWA
Ogniska odry pod Warszawą
Przybywa zakażonych odrą na Podkarpaciu. Kolejne osoby czekają na wynik
Piotr Wójcik
29-letni Afgańczyk Rahmanullah Lakanwal
Kim jest podejrzany o postrzelenie żołnierzy w Waszyngtonie? Nowe informacje
Świat
Wypadek na drodze krajowej numer 7
Zderzenie na krajowej "siódemce". Dwie osoby w szpitalu, w tym dziecko
WARSZAWA
Huta Królewska w Chorzowie
Gigant kończy produkcję w polskiej hucie. Jest porozumienie
BIZNES
Strażnicy graniczni kontrolowani jedną z firm w województwie świętokrzyskim
Był prezesem firmy, nie miał zezwolenia na pracę w Polsce
Kielce
Okręt podwodny A26 Blekinge (ilustracja wygenerowana komputerowo)
"Szwedzi mogli zaoferować najwięcej, bo mieli najgorszy okręt"
Maciej Michałek, Ewa Żebrowska
imageTitle
Walka na żyletki. Nyenget ograł rodaka na ostatnich metrach
EUROSPORT
Dworzec Zachodni otwarty
Zachodni oficjalnie otwarty. "To stacja o największej liczbie pociągów pasażerskich w całym kraju"
WARSZAWA
Do zdarzenia doszło w Bydgoszczy
Piesza zatrzymała się w ostatniej chwili. Policja szuka kierowcy
Kujawsko-Pomorskie
Z "piskiem" i zakazami wprost policyjnej celi
Pisk opon, gwałtowne manewry, pięć zakazów. Nie wiedział, kto jedzie za nim
WARSZAWA
luwr paryz francja shutterstock_747469213-1
Duża podwyżka cen biletów do Luwru. Nie dotyczy wszystkich zwiedzających
BIZNES
shutterstock_2577151519
Kwota wolna od podatku. "To decyzja polityczna"
BIZNES
Opady marznące
Znów ma być niebezpiecznie. Alarmy nawet drugiego stopnia
METEO
Paulina Krupińska-Karpiel opublikowała hejterskie komentarze
"Przestańmy sprowadzać kobiety do rozmiaru, do nogi, do talii, do brzucha"
Maciej Wacławik
Tramwaj w Krakowie
Dłuższe płatne parkowanie, ceny biletów komunikacji miejskiej w górę
Kraków

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica