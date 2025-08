Ich ciała znaleziono w Bugu. Decyzja prokuratury

Lublin Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak przekazała Agnieszka Kępka, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Lublinie, od kwietnia Prokuratura Rejonowa w Białej Podlaskiej prowadziła łącznie siedem postępowań w sprawie ciał odnalezionych w rzece Bug. W sześciu przypadkach śledczy ustalili, że osoby zmarły w wyniku utonięcia, a do ich śmierci nie przyczyniły się osoby trzecie.

Prokuratura umorzyła te postępowania wobec braku znamion czynu zabronionego. Udało się zidentyfikować tożsamość tylko jednej osoby - 26-letniego obywatela Erytrei.

Kolejne postępowania

Rzeczniczka poinformowała, że bialska prokuratura nadal bada okoliczności śmierci osoby, której zwłoki odnaleziono 4 lipca. Prokuratura Rejonowa w Parczewie natomiast wszczęła postępowania dotyczące śmierci dwóch osób odnalezionych w środę. – Sekcja zwłok odbyła się, ale nie znamy jej wyników. Dotychczas nie udało się ustalić tożsamości osób – dodała. Śledczy sprawdzają m.in. czy mogą to być ciała migrantów, którzy chcieli się przedostać do Polski z Białorusi.

W środę w rzece Bug w miejscowości Kuzawka (gm. Hanna, woj. lubelskie) służby odnalazły dwa ciała, z których jedno unosiło się na wodzie, a drugie znajdowało się w wysokiej trawie przy brzegu. To dziewiąte i dziesiąte zwłoki, odnalezione od początku roku w lubelskim odcinku Bugu.

Młodszy chorąży Paweł Smyk z zespołu prasowego Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej poinformował, że od początku roku ponad 950 osób próbowało nielegalnie przekroczyć granicę polsko-białoruską w woj. lubelskim. Przede wszystkim byli to obywatele Afganistanu, Erytrei, Iraku, Pakistanu i Etiopii. W całym 2024 r. było to około 450 cudzoziemców.

Powstaje bariera elektroniczna

Przy granicy polsko-białoruskiej w województwie lubelskim kończy się budowa bariery elektronicznej. W jej skład wejdzie m.in. około 1,8 tys. słupów kamerowych, 4,5 tysiąca kamer dzienno-nocnych i termowizyjnych i specjalne czujniki zapewniające wykrywanie różnych cech fizycznych obiektów. Zaplanowano też montaż około 200 kilometrów kabli zasilających i tyle samo transmisyjnych.

Centrum nadzoru nad barierą będzie się mieścić w komendzie Straży Granicznej w Chełmie. W skład bariery wejdzie także siedem stanowisk końcowych zlokalizowanych na terenie placówek oddziału. Dodatkowo system ma być zintegrowany z istniejącymi wieżami obserwacyjnymi i z siecią teleinformatyczną SG.

Operacja "Śluza" - kryzys wywołany przez Łukaszenkę

Kryzys migracyjny na granicach Białorusi z Polską, Litwą i Łotwą został wywołany przez Alaksandra Łukaszenkę, który jest oskarżany o prowadzenie wojny hybrydowej. Polega ona na zorganizowanym przerzucie migrantów na terytorium Polski, Litwy i Łotwy. Łukaszenka nieraz straszył Europę osłabieniem kontroli granic.

Akcję ściągania migrantów na Białoruś z Bliskiego Wschodu czy Afryki, by wywołać kryzys migracyjny, opisał na swoim blogu już wcześniej dziennikarz białoruskiego opozycyjnego kanału Nexta Tadeusz Giczan. Wyjaśniał, że białoruskie służby prowadzą w ten sposób wymyśloną przed 10 laty operację "Śluza". Pod pozorem wycieczek do Mińska, obiecując przerzucenie do Europy Zachodniej, reżim Łukaszenki sprowadził tysiące migrantów na Białoruś. Następnie przewozi ich na granice państw UE, gdzie służby białoruskie zmuszają ich, by je nielegalnie przekraczali. Ta operacja wciąż trwa.