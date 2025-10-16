Oskarżono ich o przywłaszczenie blisko 3 mln zł KUL. Jest prawomocny wyrok

Lublin Źródło: Google Earth

W 2023 roku Prokuratura Okręgowa w Lublinie oskarżyła troje prawników o przywłaszczenie blisko 3 mln zł.

Starsze małżeństwo próbowało przez wiele lat odzyskać kamienicę w centrum Lublina, którą po II wojnie światowej przejęło na swoje potrzeby wojsko. W 1996 roku mężczyzna zmarł, ale w 2013 roku sąd przyznał jego żonie ponad 4 mln zł odszkodowania z odsetkami.

Prokuratura: pobrali 3,7 mln zł i ponad 500 tys. zł odsetek

Kobieta pragnęła spełnić wolę męża i przekazać znaczną część tych środków na Katolicki Uniwersytet Lubelski poprzez utworzenie specjalnego funduszu jego imienia, z którego miały być finansowane "projekty naukowe i badawcze, opracowywane przez nauczycieli akademickich KUL".

Według śledczych, radcy prawni - na podstawie pełnomocnictwa kobiety - pobrali na rachunki bankowe kancelarii 3,7 mln zł odszkodowania i odsetki w kwocie ponad 500 tys. zł. Po wypłaceniu ustalonego wynagrodzenia i poniesionych kosztów sądowych rozporządzali pozostałą kwotą, dokonując - według prokuratury - wypłat gotówkowych, przelewów i transferów na 14 lokat terminowych, działając w ten sposób na szkodę klientki oraz jej spadkobierców.

Zdaniem śledczych prawnicy nadużyli zaufania swojej mocodawczyni

Kobieta zmarła w 2017 roku, a sprawa powstania funduszu utknęła. Po kilku latach o darowizny zapytali kancelarię przedstawiciele KUL. Ostatecznie ci ostatni zdecydowali się złożyć zawiadomienie do organów ścigania.

"Wspólnicy kancelarii nadużyli zaufania swojej mocodawczyni (…), która miała nadzieję, żeby sfinalizować wolę jej zmarłego męża o przekazaniu składników majątku na rzecz uczelni, czy to w naturze, czy też jako ekwiwalent pieniężny" - podano w akcie oskarżenia.

W pierwszej instancji usłyszeli wyroki skazujące

Sąd pierwszej instancji uznał w lutym troje radców prawnych za winnych przywłaszczenia blisko 3 mln zł. Prawnicy usłyszeli nieprawomocne wyroki w zawieszeniu. Sąd orzekł również zapłatę grzywny i pięcioletni zakaz wykonywania zawodu. W ramach naprawienia szkody zobowiązani zostali solidarnie do zapłaty 2,9 mln zł dla dwojga spadkobierców.

Apelację od tego wyroku złożyli wszyscy obrońcy oskarżonych, którzy domagali się uniewinnienia. Prokuratura chciała zaostrzenia kary. Podczas procesu prawnicy nie przyznawali się do zarzucanych im czynów.

Zostali jednak uniewinnieni

Sąd Apelacyjny w Lublinie uniewinnił we wtorek (14 października) całą trójkę oskarżonych od zarzutów przywłaszczenia pieniędzy.

Sędzia Dorota Janicka argumentowała, że taki czyn charakteryzuje się zamiarem bezpośrednim, poprzez który sprawca usiłuje na stałe pozbawić własności cudzej rzeczy. Natomiast sąd ustalił, że pieniądze z odszkodowania za bezprawnie przejętą kamienicę zostały przelane na konto kancelarii zgodnie z wolą ich klientki.

- Oskarżeni utworzyli w tym celu odrębne konto, na którym te pieniądze spoczywały. Poinformowali KUL o tym, że pieniądze są i że jest konieczność zwołania kapituły funduszu - wyjaśniała sędzia. Do tego - zgodnie z wolą swojej mocodawczyni - potrącili sobie wynagrodzenie, większość jeszcze za życia kobiety.

Pieniądze zostały pomnożone o kwotę prawie 400 tys. zł

Sędzia zwróciła uwagę, że wolą klientki było pomnażanie pieniędzy na koncie, a oskarżeni byli zobligowani do tego w oparciu o status funduszu stypendialnego. - I to czynili. Nie ulega wątpliwości, że te pieniądze uległy pomnożeniu o kwotę prawie 400 tysięcy złotych - dodała sędzia Janicka.

Odnosząc się do tego, że oskarżeni w latach 2013-2017 nie poinformowali rektora KUL o tym, że pieniądze są już na koncie, sędzia wskazała na ich "wyjaśnienia, co do interpretacji, kiedy mieli o tym poinformować". Zauważyła także, że jeszcze przed złożeniem zawiadomienia o przestępstwie, jedna z oskarżonych reprezentująca kancelarię "przesłała odpowiednie dokumenty, w związku z tym rektor był poinformowany o tym, że takie pieniądze są".

- Gdyby rektor zwrotnie odpowiedział na to pismo, wskazując wady prawnego rozwiązania, że taka jednostka, jak fundusz stypendialny nie może zaistnieć i jest bezskuteczna, to wówczas można byłoby ewentualnie dalej wnioskować o zamiarze - uzasadniała sędzia.

Obrońca: uwzględniono te okoliczności, które cały czas podnosiliśmy

W ocenie sądu, nawet gdyby uznać, że ten fundusz ustanowiono w taki sposób, że nie może dojść do przekazania pieniędzy - ponieważ nie miał on osobowości prawnej - to zachowanie oskarżonych można rozpatrywać jedynie w "charakterze błędu, który popełnili przy wykonywaniu swojego zawodu". Sędzia dodała, że fundusz ustanowiony został w 2013 roku, za życia mocodawczyni.

- Gdyby faktycznie oskarżeni chcieli przywłaszczyć te środki, to możliwości działania na pewno nie byłyby takie, żeby wszystko działo się na oczach opinii publicznej - oceniła sędzia Janicka.

Obrońca oskarżonego, adwokat Stanisław Estreich w rozmowie z mediami po ogłoszeniu wyroku przyznał, że jest zadowolony z decyzji sądu drugiej instancji.

- Wreszcie zostały uwzględnione te okoliczności, które cały czas podnosiliśmy. Dalsze losy tego funduszu będą ciekawe. Fundusz przecież istnieje i teraz KUL powinien z tego korzystać - dodał.

