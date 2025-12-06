Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Lublin

Oddała im wszystko, by ratować wnuczkę

Podejrzani o oszustwa zostali zatrzymani, w aucie mieli wyłudzone pieniądze i kosztowność
Podejrzani o oszustwa zostali zatrzymani, w aucie mieli wyłudzone pieniądze i kosztowności
Źródło: KWP Lublin
Oszuści przekonali 87-latkę, że jej wnuczka spowodowała wypadek i potrzebne są pieniądze na kaucję, aby nie trafiła do więzienia. W podobny osób wyłudzili pieniądze od 81-latki. Troje podejrzanych o te oszustwa zostało zatrzymanych na obwodnicy Lublina, gdy próbowali wyjechać z miasta.

 Do oszustwa doszło w czwartek (4 grudnia) w Lublinie. 87-letnia mieszkanka otrzymała telefon od kobiety udającej jej zapłakaną wnuczkę, która miała spowodować wypadek.

"Oszuści przekonali seniorkę, że jeśli wpłaci pieniądze na kaucję jej wnuczka nie trafi do więzienia. Przekazała im 21 tysięcy złotych, cztery zegarki o wartości 120 tysięcy złotych, klaser ze złotymi i srebrnymi monetami o wartości 80 tysięcy złotych, zeszyt z kolekcją numizmatyczną o wartości 100 tysięcy złotych oraz inne monety o wartości 40 tysięcy złotych" - informuje podinspektor Andrzej Fijołek, oficer prasowy komendanta wojewódzkiego Policjiw Lublinie

W podobny sposób oszukali 81-letnią mieszkankę Lublina. Kobieta uwierzyła, że jej syn spowodował wypadek i przekazała 21 tysięcy złotych na rzekomą kaucję, aby nie trafił do więzienia.

Podejrzani o oszustwa zostali zatrzymani
Podejrzani o oszustwa zostali zatrzymani
Źródło: KWP Lublin

Próbowali wyjechać z miasta

"Wpadli tego samego dnia wieczorem, kiedy próbowali wyjechać z miasta. Zostali zatrzymani na trasie S17. 19-latka oraz dwaj mężczyźni w wieku 32 i 33 lat byli całkowicie zaskoczeni. Wszyscy są mieszkańcami województwa śląskiego. W samochodzie, którym podróżowali policjanci znaleźli pieniądze, monety i zegarki pochodzące od oszukanych mieszkanek Lublina" – dodaje podinspektor Andrzej Fijołek.

W aucie mieli wyłudzone pieniądze i kosztowności
W aucie mieli wyłudzone pieniądze i kosztowności
Źródło: KWP Lublin
Policja ostrzega przed oszustwami "na wnuczka" i "na policjanta"
Policja ostrzega przed oszustwami "na wnuczka" i "na policjanta"
Źródło: KRP V

W ubiegłym tygodniu lubelscy policjanci zatrzymali też dwóch mężczyzn w wieku 22 i 43 lat, którzy metodą na wnuczka usiłowali oszukać mieszkankę Świdnika na kwotę 80 tys. zł.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zakład karny
12 osób zatrzymanych, wśród nich "biskup". Prokuratura mówi o grupie przestępczej
Szczecin
Leki, recepta, e-recepta
Leki "niemal na życzenie". Zatrzymano kilkanaście osób
Poznań
Oszust z portalu randkowego w rękach policji
Wyłudził intymne zdjęcia i zażądał pieniędzy
Trójmiasto
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: pop

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KWP Lublin

Udostępnij:
TAGI:
oszustwaPolicjaPrzestępstwa
Czytaj także:
Awaria wodociągowa na drugiej linii metra
Tower of London zamknięta po incydencie
Świat
Zmarł sześć lat temu w Bytomiu i wciąż nie wiadomo, kim był
Siedział na ławce i czytał książki. Zmarł i od sześciu lat nie wiedzą, kim był
Katowice
Świąteczne iluminacje
Weekend pełen atrakcji w dzielnicach. Lodowiska, koncerty i jarmarki
WARSZAWA
Pożary buszu w Australii
Pożar przeskoczył rzekę. "Jest za późno na ucieczkę"
METEO
forum-1054272074 (1)
Frustracja, strach i niepewność, co będzie. "Staramy się żyć dalej"
Świat
Odnowiona kamienica przy Targowej 62
Przywrócili kamienicy wygląd z czasów jej powstania
WARSZAWA
shutterstock_2628624325
Nielegalnie wyprzedzały autobusy. Gigant zapowiada akcję serwisową
BIZNES
Szilveszter Matuska
Wybuchła "maszyna piekielna", pociąg spadł z wiaduktu. Zginęły 22 osoby
Tamara Barriga
Wypadek autobusu wycieczkowego. Pięcioro dzieci trafiło do szpitala 
Próbowała ominąć lisa, odpowie za spowodowanie katastrofy
Olsztyn
Diecezja sosnowiecka
Ksiądz oskarżony, kuria przeprasza
Katowice
Śnieg w Waszyngtonie D. C.
Pierwsze takie opady śniegu od lat. Liczne utrudnienia
METEO
pap_20250214_272 (1)
Problem w Czarnobylu. Powłoka ochronna "straciła swoją funkcję"
Świat
Kadr na Kino
Wyrok dla zwycięzcy z Cannes, Melania Trump kręci film, Judi Dench o chorobie
KADR NA KINO
TERLECKI
Terlecki nocą przeprosił Nitrasa. Jest nagranie
Polska
70-letnia kobieta zginęła potrącona na wiadukcie w Sosnowcu
Kobieta zginęła na wiadukcie. Szukają kierowcy 
Katowice
imageTitle
Hiszpanie nie mają wątpliwości w sprawie Lewandowskiego
EUROSPORT
Mgła na lotnisku w Krakowie
Mgła w Krakowie. Przekierowane loty
METEO
skradzione dzieci rozmowa
"Coraz więcej matek zaczyna otwierać trumny. I te trumny są puste"
Świat
Erupcja wulkanu Pinatubo, Filipiny, 12.06.1991 r. Zdjęcie wykonane w pobliskiej bazie lotniczej Clark
Tej katastrofy nie przewidzimy. Drzemie pod powierzchnią Ziemi
Agnieszka Stradecka
Apostolski Kościół Ormiański
Arcybiskup aresztowany za "zakup narkotyków". W tle konflikt z premierem
Świat
06 0954 AVI LUBLIN_01-01_00-00-060952-0007
Zamieszanie z syrenami alarmowymi. Wojewoda chce wyjaśnień
Lublin
"Rondziarz" poluje na warszawskich kierowców
Zawsze srebrny ford, zmieniają się tablice. "On typuje swoje ofiary"
WARSZAWA
Bola Tinubu
Zmarły polityk nominowany na ambasadora
Świat
Świąteczne prezenty
Tyle wydamy na święta w tym roku
BIZNES
imageTitle
Cristiano Ronaldo wchodzi w nową branżę
EUROSPORT
Ewidencja schronów się przedłuży
Miała być "dokładna ewidencja schronów". To się raczej nie uda
Bartosz Żurawicz
pap_20251118_1PD
Nowa strategia bezpieczeństwa USA. "Wywraca porządek"
Świat
Automatyczna skrzynia biegów jest droga w naprawie
Z prawem jazdy na "automat" jechał "manualem". Surowa kara
WARSZAWA
Zniszczenia po starcie rakiety SpaceX
Szafki spadły ze ścian. Wszystko przez SpaceX
METEO
Mikołajki w Dzielnicy Wisła
Mikołajki nad Wisłą
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica