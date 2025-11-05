Przepiłowali kraty, wspięli się na dach. Dyrektorka aresztu odwołana po próbie ucieczki

Lublin Źródło: Google Earth

Jak poinformowała rzeczniczka dyrektora generalnego Służby Więziennej podpułkownik Arleta Pęconek, dyrektor aresztu pułkownik Anna Ausz została odwołana na wniosek dyrektora okręgowego Służby Więziennej w Lublinie.

Uzupełniła, że dyrektor generalny może odwołać dyrektora jednostki penitencjarnej bez podawania przyczyn, ale "niewątpliwym jest, że sytuacja, która miała miejsce w lubelskim areszcie, jest jednym z elementów, które spowodowały to odwołanie".

Przez okno wyszli z celi, wspięli się na dach

24 października dwie osoby próbowały uciec z Aresztu Śledczego w Lublinie. - Osadzeni po przepiłowaniu kraty okiennej nielegalnie posiadanym brzeszczotem wyszli przez okno celi, wspinając się na dach pawilonu. Po uruchomieniu elektronicznego systemu zabezpieczenia (jak na przykład czujnik ruchu - red.) funkcjonariusz pełniący służbę na stanowisku obserwatora zauważył osadzonych i poinformował dowódcę zmiany - opisała rzeczniczka.

Uciekinierów zatrzymali funkcjonariusze Służby Więziennej, zanim osadzeni dotarli do pasa ochronnego.

Obaj mężczyźni byli tymczasowo aresztowani w związku z przestępstwami "o lżejszym charakterze".

Sprawę wyjaśnia zespół specjalistów z Centralnego Zarządu Służby Więziennej, który ustala okoliczności zdarzenia i bada kwestię ewentualnych uchybień funkcjonariuszy.