Przepiłowali kraty, wspięli się na dach. Dyrektorka aresztu odwołana po próbie ucieczki

Jak poinformowała rzeczniczka dyrektora generalnego Służby Więziennej podpułkownik Arleta Pęconek, dyrektor aresztu pułkownik Anna Ausz została odwołana na wniosek dyrektora okręgowego Służby Więziennej w Lublinie.
Uzupełniła, że dyrektor generalny może odwołać dyrektora jednostki penitencjarnej bez podawania przyczyn, ale "niewątpliwym jest, że sytuacja, która miała miejsce w lubelskim areszcie, jest jednym z elementów, które spowodowały to odwołanie".
Przez okno wyszli z celi, wspięli się na dach
24 października dwie osoby próbowały uciec z Aresztu Śledczego w Lublinie. - Osadzeni po przepiłowaniu kraty okiennej nielegalnie posiadanym brzeszczotem wyszli przez okno celi, wspinając się na dach pawilonu. Po uruchomieniu elektronicznego systemu zabezpieczenia (jak na przykład czujnik ruchu - red.) funkcjonariusz pełniący służbę na stanowisku obserwatora zauważył osadzonych i poinformował dowódcę zmiany - opisała rzeczniczka.
Uciekinierów zatrzymali funkcjonariusze Służby Więziennej, zanim osadzeni dotarli do pasa ochronnego.
Obaj mężczyźni byli tymczasowo aresztowani w związku z przestępstwami "o lżejszym charakterze".
Sprawę wyjaśnia zespół specjalistów z Centralnego Zarządu Służby Więziennej, który ustala okoliczności zdarzenia i bada kwestię ewentualnych uchybień funkcjonariuszy.
Autorka/Autor: ms/ tam
Źródło: PAP, tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: PAP/Wojtek Jargiło