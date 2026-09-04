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Lublin

Youtuber skazany za wysyłanie materiałów pornograficznych 13-latce

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Źródło wideo: Katarzyna Górniak/Fakty TVN
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Sąd w Lublinie skazał byłego youtubera Wojciecha K. na rok więzienia w zawieszeniu na trzy lata za przesyłanie materiałów pornograficznych 13-latce. Mężczyzna przyznał się do winy. Oprócz kary sąd orzekł dozór kuratora, zakaz kontaktu z pokrzywdzoną i 15 tysięcy złotych zadośćuczynienia.

Sędzia Małgorzata Tatara-Wajs z Sądu Rejonowego Lublin-Zachód poinformowała, że podczas pierwszej rozprawy, która odbyła się 2 września, oskarżony przyznał się do dokonania zarzucanego mu czynu. Następnie jego obrońca złożył wniosek o wydanie wyroku skazującego i zaproponował karę, którą zaakceptował prokurator.

- Sąd postanowił ten wniosek uwzględnić. Dlatego też sprawa zakończyła się bez przeprowadzania dalszego postępowania dowodowego, bez przesłuchania świadków - powiedziała sędzia.

Jak podała, wpływ na jej decyzję miała wcześniejsza niekaralność oskarżonego. Do przestępstwa doszło blisko 12 lat temu, a zostało ono ujawnione trzy lata temu.

Wojciech K. został skazany na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata.

Dozór i zakaz zbliżania się

- W tym okresie oskarżony będzie pozostawał pod dozorem kuratora, który będzie sprawdzał, jak przebiega okres próby - powiedziała sędzia.

Również przez trzy lata oskarżony ma powstrzymać się od kontaktów z pokrzywdzoną. Sąd zakazał 31-latkowi zbliżania się do niej na mniej niż 300 metrów i zobowiązał go do zapłaty obecnie 25-letniej kobiecie 15 tysięcy złotych zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Przesyłał pornografię 13-latce

Śledztwo w sprawie działalności Wojciecha K. Prokuratura Okręgowa w Lublinie wszczęła na podstawie zeznań świadka, który trzy lata temu opublikował w internecie film, z którego wynikało, że youtuber znany pod pseudonimem Vojtaz w 2014 r. dopuścił się prezentowania treści pornograficznych małoletniej dziewczynie.

Prokuratura ustaliła, że 13-latka poznała Wojciecha K. przez internet w 2014 r. podczas wspólnych nagrań materiałów wideo z popularnej gry, do których uczestnicy podkładali dubbing, a gotowe filmy publikowali w znanym serwisie muzycznym. Początkowe rozmowy na czacie grupowym z czasem przeniosły się na grunt prywatny.

Zdaniem śledczych materiał dowodowy wykazał, że oskarżony miał pełną świadomość wieku dziewczyny, bo otwarcie mówiła o tym, że uczęszcza do ósmej klasy szkoły podstawowej oraz na jej profilu na platformie internetowej widniała ikona informująca o wieku - początkowo 13, a następnie 14 lat.

Według prokuratury youtuber przesyłał - od 3 lipca do 18 listopada 2014 roku - małoletniej przez internet materiały o charakterze pornograficznym.

W trakcie śledztwa pokrzywdzona potwierdziła te ustalenia i przyznała, że na przełomie lat 2013-2014 musiała korzystać z pomocy psychologicznej. Podejrzany początkowo nie przyznawał się do stawianych mu zarzutów i w trakcie śledztwa odmówił składania wyjaśnień. W ocenie biegłych z zakresu psychiatrii i seksuologii był w pełni poczytalny.

Proces youtubera ruszył w środę i toczył się z wyłączeniem jawności. 

Źródło: PAP
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Tagi:
Pornografiadzieci
Svitlana Kucherenko
Svitlana Kucherenko
Dziennikarka tvn24.pl
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