Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Lublin

Ciało noworodka w reklamówce. Prokuratura o sekcji zwłok

Aleksandra K. usłyszała zarzut zabójstwa. Jej martwe dziecko znaleziono w nocy z soboty na niedzielę w gminie Ułęż (Lubelskie)
Ciało noworodka w reklamówce. Policja zatrzymała 31-latkę. "Wszystko wskazuje na to, że to ona urodziła to dziecko"
Źródło: TVN24
Ze wstępnej opinii biegłych wynika, że noworodek znaleziony w reklamówce w starej chlewni w Ułężu najprawdopodobniej urodził się żywy - przekazała prokuratura. 31-letnia matka dziecka usłyszała zarzut zabójstwa. W więzieniu może spędzić resztę życia.

Sekcja zwłok noworodka odbyła się we wtorek (12 sierpnia). - Biegli nie wskazali przyczyny śmierci dziecka - przekazała prokurator Jolanta Dębiec z Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Zastrzegła, że z przesłuchań przeprowadzonych przez prokuratora wynika, że chłopiec urodził się żywy, a jego śmierć była następstwem przestępczych działań podjętych przez matkę.

Dębiec przekazała, że opinia została przekazana prokuratorowi ustnie po sekcji. Ustalenie dokładnych okoliczności śmierci noworodka wymaga dalszych badań toksykologicznych, histopatologicznych i pogłębionej analizy, która ma zostać przedstawiona śledczym na piśmie.

Ciało noworodka w dawnej chlewni. Zarzut zabójstwa i areszt dla matki
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ciało noworodka w dawnej chlewni. Zarzut zabójstwa i areszt dla matki

Zwłoki noworodka w reklamówce

Jak ustaliła prokuratura, 31-latka urodziła dziecko, umieściła je w płóciennej reklamówce i porzuciła bez opieki w zniszczonym budynku starej chlewni w Ułężu. Policjanci wspólnie z innymi służbami odnaleźli zwłoki w sobotę wieczorem. W związku ze sprawą zatrzymali 31-latkę.

Aleksandra K. usłyszała zarzut umyślnego zabójstwa. Zdaniem śledczych 31-latka działała w zamiarze bezpośrednim pozbawienia życia dziecka. Podejrzana składała wyjaśnienia, ale ze względu na dobro postępowania prokurator nie ujawnił ich treści.

W poniedziałek Sąd Rejonowy w Rykach zadecydował o tymczasowym aresztowaniu Aleksandry K. na trzy miesiące.

Za zabójstwo grozi do 25 lat, a nawet dożywotnie więzienie.

Aleksandra K. usłyszała zarzut zabójstwa. Jej martwe dziecko znaleziono w nocy z soboty na niedzielę w gminie Ułęż (Lubelskie)
Aleksandra K. usłyszała zarzut zabójstwa. Jej martwe dziecko znaleziono w nocy z soboty na niedzielę w gminie Ułęż (Lubelskie)
Źródło: KPP Ryki
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Niemal umarła w reklamówce. Jagódka będzie miała nowy dom

Niemal umarła w reklamówce. Jagódka będzie miała nowy dom

Łódź
Żywy noworodek w pustostanie. Areszt dla matki

Żywy noworodek w pustostanie. Areszt dla matki

Łódź
TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: ms/tok

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Ryki

Udostępnij:
TAGI:
noworodekLubelskiePolicjaProkuraturaPrzemoc
Czytaj także:
Kopuła na Skale jerozolima shutterstock_544860325
Epidemia odry w Jerozolimie. "Całe budynki" chorych
Świat
Gorąco, upał, słońce
Nadciąga skwar. Tak gorąco w tym roku jeszcze nie było
METEO
imageTitle
Lewandowski i zadra Złotej Piłki. "Do tej pory nie wiem dlaczego"
EUROSPORT
Zderzenie na Ursynowie
Czołowe zderzenie na Ursynowie, "88-letni kierowca jechał pod prąd"
WARSZAWA
Magdalena W. była konwojowana w kajdankach na pogrzeb dziecka (zdj. ilustracyjne)
Dzieci miały wyglądać na chore, by dostała pieniądze na opiekę. Wyrok w sprawie matki
Świat
Uszkodzony gazociąg podczas prac kanalizacyjnych
Uszkodzony gazociąg i ewakuacja 60 osób
Opole
Samochód wjechał na przeciwległy pas na oławskim moście
Monitoring zarejestrował niebezpieczny manewr pijanego kierowcy
Wrocław
Policjanci zatrzymali pijanego kierowcę
"Pił w lesie, żeby żona nie widziała", potem wsiadł za kółko
WARSZAWA
Kaczyński i Giertych. Spięcie w Sejmie
Prezes PiS ukarany po awanturze w Sejmie
Polska
Zawrócił i jechał pod prąd na S-19
Zawrócił na ekspresówce i jechał pod prąd. Nagranie
Lublin
Laptop, komputer, handel, zakupy
Duży bank szykuje zmiany w opłatach
BIZNES
Studia medyczne
Nowe limity przyjęć na medycynę. "To słodko-gorzki sukces"
Zuzanna Kuffel
hulajnoga_marta-0022
Na hulajnodze prawie 70 km/h, bez kasku i ochraniaczy. Nagranie
Kraków
TUSK KUBA
Tusk ostrzega. "Bezpośrednie i szybkie zagrożenie dla Polski"
Świat
Burza tropikalna Erin na zdjęciach satelitarnych
To może być pierwszy huragan w tym roku
METEO
Prezydent Karol Nawrocki na meczu Lechii Gdańsk
Prezydent w "młynie". "Byłeś, jesteś, będziesz zawsze kibicem Lechii"
Trójmiasto
W Polsce liczbę niewolników oszacowano na 180 tysięcy
Dziesiątki tysięcy ludzi wysyłane do Rosji "jak niewolnicy"
Świat
imageTitle
Wielkie gwiazdy w zupełnie nowym turnieju miksta. US Open zaskoczy
EUROSPORT
Chłopiec stracił grunt pod nogami, babcia próbowała go ratować. Oboje zaczęli tonąć
Chłopiec stracił grunt pod nogami, babcia próbowała go ratować. Oboje zaczęli tonąć
Trójmiasto
Rowery spadły tuż przed maskę auta jadącego trasą S2
Jechał trasą ekspresową. Nagle z auta spadły cztery rowery
WARSZAWA
313 zarzutów dla 30-latka zajmującego się skupem trzody i bydła (zdj. ilustracyjne)
"Polski minister broni śmierdzących świń przed pozwami"
BIZNES
Konkret24. Afera z KPO. Jak wydawano w innych krajach UE, dlaczego w Polsce inaczej
Burza wokół KPO. Jak wydawano w innych krajach UE. Dlaczego w Polsce inaczej
Michał Istel
imageTitle
Mężczyźni w kobiecej reprezentacji? Afera na siatkarskich mistrzostwach świata
EUROSPORT
Upał, parasol, słońce, gorąco, chmury, burza
Pomarańczowe alarmy w części kraju. IMGW ostrzega
METEO
Nie żyje mężczyzna (zdjęcie ilustracyjne)
Zadzwonił i powiedział, że zabił matkę. Trafił do aresztu
Wrocław
pc
Tusk: w sprawie KPO winny jest jeden
Polska
Według ustaleń policji - dziewczynka wjechała pod samochód
Siedmiolatka wjechała rowerem pod koła samochodu
Lublin
Ukraińska armia
Niepokojące wieści z Ukrainy tuż przed spotkaniem Putin-Trump
Świat
50-latek zatrzymany za kradzież torby z zakupami i dokumentami
Kot uciekł, skorzystał złodziej
Opole
imageTitle
Wygrał walkę z depresją. Wraca do miejsca, w którym cieszył się z życiowego wyniku
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica