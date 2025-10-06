Wysiadł z autokaru i poszedł do toalety. Przepadł bez śladu

Damian Tor pochodzi z Miejscowości Magdalenka w powiecie tomaszowskim (woj. lubelskie) Źródło: Google Maps

Mężczyzna po raz ostatni skontaktował się z rodziną 29 września 2025 roku, wysyłając im swoją lokalizację z dworca głównego w niemieckiej Lubece. Od tego czasu nie nawiązał już kontaktu i nie wrócił do domu.

Jak informuje policja, w dniu zaginięcia Damian Tor miał postój w Lubece, skąd wysłał wiadomość do rodziny tuż przed tym, jak udał się do toalety. Po powrocie - jak ustalono - na miejscu nie było już autokaru, którym podróżował, ani jego bagażu. 31-latek miał szukać innego transportu do kraju.

Od tamtej pory jego los jest nieznany. Telefon, który miał przy sobie, pozostaje nieaktywny.

Zaginiony Damian Tor Źródło: KPP w Tomaszowie Lubelskim

Rysopis Damiana Tora

Zaginiony ma 180 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, ciemne włosy i brązowe oczy. Cechami charakterystycznymi są tzw. myszka na ręce, brak jednej jedynki oraz kaszak po lewej stronie czoła. W dniu zaginięcia ubrany był w czarną kurtkę.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim apelują do wszystkich osób, które mogą mieć jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu Damiana Tora, o kontakt pod numerem telefonu 47 815 42 10.