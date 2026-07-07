Lublin Jechały na jednej hulajnodze, obie trafiły do szpitala Oprac. Svitlana Kucherenko |

Nowe przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych w praktyce Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Lubelska policja

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Do wypadku z udziałem dwóch 15-latek doszło w poniedziałek, 6 lipca, na ulicy Parkowej w Lubartowie. Nastolatki jechały na jednej hulajnodze.

"Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, nastolatki poruszały się hulajnogą elektryczną bez założonych kasków ochronnych. Obie doznały poważnych obrażeń" - informuje lubelska policja.

Zostały przewiezione do szpitala.

Dwie 15-latki ranne po upadku z hulajnogi Źródło zdjęcia: Lubelska policja

Apel policji

Policja przypomina, że przewożenie pasażera na hulajnodze elektrycznej jest zabronione i znacząco zwiększa ryzyko utraty kontroli nad pojazdem. Funkcjonariusze zwracają również uwagę na obowiązek używania kasków ochronnych przez uczestników ruchu drogowego poniżej 16. roku życia poruszających się jednośladami.

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