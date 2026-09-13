Lublin Przyjechał na przystanek i zaczął układać się do snu. Zwrócił na siebie uwagę żołnierza Oprac. Tomasz Mikulicz |

Kowala. Pijany kierowca przyjechał na przystanek i zaczął układać się do snu Źródło wideo: KPP Puławy Źródło zdj. gł.: KPP Puławy

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Zachowanie kierowcy motoroweru był zdecydowanie niecodzienne. Mężczyzna przyjechał na przystanek w miejscowości Kowala w gminie Puławy i zaczął układać się do snu.

Zwrócił tym uwagę żołnierza, który w czasie wolnym od służby przebywał akurat w rejonie przystanku.

Układał się do snu na przystanku Źródło zdjęcia: KPP Puławy

Blisko dwa i pół promila alkoholu

Gdy żołnierz wezwał policję, okazało się, że 32-latek z gminy Puławy miał w organizmie blisko dwa i pół promila alkoholu.

"Jak ustalili policjanci, mężczyzna kierował motorowerem marki Romet, który nie posiadał tablicy rejestracyjnej, a on sam uprawnień do kierowania tego typu pojazdem. Ponadto podczas interwencji 32-latek używał słów powszechnie uznawanych za wulgarne" – pisze w komunikacie nadkomisarz Ewa Rejn-Kozak z Komendy Powiatowej Policji w Puławach.

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