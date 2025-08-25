Przewróciła się żaglówka, koloniści wpadli do wody

Do zdarzenia doszło w powiecie włodawskim

Do zdarzenia doszło w niedzielę (25 sierpnia). Po godzinie 16 dyżurny włodawskiej komendy otrzymał zgłoszenie, że na Jeziorze Białym przewróciła się żaglówka.

"Jak ustalili mundurowi 23-letnia opiekunka kolonii wypożyczyła jacht żaglowy typu OMEGA i zabrała ze sobą czterech chłopców w wieku od 14 do 15 lat w rejs po jeziorze. W pewnym momencie, w wyniku silnego podmuchu wiatru łódka się przewróciła" - podała policja. Uczestnicy rejsu wpadli do wody.

Pomocy udzielili im ratownicy Ratownictwa Wodnego Rzeczpospolitej oraz Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dzieci i opiekunka zostali doholowani do brzegu. Jak podali policjanci, wszyscy posiadali kapoki i nie odnieśli obrażeń. Organizatorka rejsu posiadała patent żeglarski i była trzeźwa.

Zagłówka przewróciła się na Jeziorze Białym. Pięć osób wpadło do wody Źródło: KPP Włodawa

Apel policji

Policja apeluje do wszystkich wypoczywających o stosowanie kamizelek ratunkowych na wszystkich sprzętach wodnych. "Sprawdzajmy ich sprawność przed użyciem oraz nie korzystajmy ze sprzętów wodnych kiedy znajdujemy się pod działaniem alkoholu. Pływajmy w miejscach strzeżonych, zwracajmy uwagę na oznaczenia wodne i zawsze stosujmy się w sytuacji niebezpieczniej do poleceń służb ratunkowych" - zaapelowała w komunikacie aspirant sztabowa Kinga Zamojska-Prystupa z policji we Włodawie.

Jezioro Białe Źródło: KPP Włodawa