Pięć ciał wyłowionych z rzeki. Śledczy ustalają, kim byli i jak zginęli

Śledczy sprawdzają tożsamość pięciu osób, których ciała wyłowiono w ciągu kilku dni kwietnia z rzeki Bug na terenie gminy Janów Podlaski. Biegli mają ustalić również przyczyny ich śmierci. Rzecznik Nadbużańskiego Oddziału SG mówił wcześniej, że mogą to być osoby, które nielegalnie próbowały przekroczyć granicę z Białorusi do Polski.

Michał Roman, prokurator rejonowy w Białej Podlaskiej poinformował o pięciu postępowaniach związanych ze znalezieniem w ostatnim czasie zwłok w rzece Bug.

- W okresie od 5 do 18 kwietnia bieżącego roku ujawniono zwłoki pięciu osób. Wszystkie postępowania są we wstępnej fazie. Oczekujemy na pisemne opinie biegłych z Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – powiedział prokurator.

Postępowania prowadzone są w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. Śledczy ustalają tożsamość tych osób i przyczyny zgonów. Prokurator pytany, czy przy zwłokach znaleziono jakiekolwiek dokumenty, bagaże, telefony, kartki odparł, że "tego typu informacje nie są udzielane na tym etapie ze względu na dobro śledztwa".

To mogą być migranci

O odnalezieniu zwłok informował wcześniej kpt. Dariusz Sienicki, rzecznik Nadbużańskiego Oddziału SG. Pierwsze ciało wyłowiono 5 kwietnia, a 15 kwietnia - kolejne dwa.

- W Wielki Piątek (18 kwietnia) nasz patrol ujawnił po polskiej stronie w rzece granicznej Bug ciała kolejnych dwóch osób – dodał rzecznik.

Nie wykluczył, że mogą to być ciała osób, które próbowały nielegalnie przekroczyć granicę z Białorusi do Polski. W tym roku było już 300 takich prób, podczas gdy w całym ubiegłym roku – ok. 530.

- Bug jest rzeką niebezpieczną i dziką. Pokonywana jest nielegalnie wpław, jak i przy wykorzystaniu łodzi pontonowych – powiedział kpt. Sienicki.

Budowa bariery elektronicznej przy granicy

Przy granicy polsko-białoruskiej w województwie lubelskim trwa budowa bariery elektronicznej, która ma zakończyć się w drugim kwartale br. W jej skład wejdzie m.in. około 1,8 tys. słupów kamerowych, 4,5 tys. kamer dzienno-nocnych i termowizyjnych oraz specjalne czujniki zapewniające wykrywanie różnych cech fizycznych obiektów. Zaplanowano też montaż około 200 km kabli zasilających i tyle samo transmisyjnych.

Centrum nadzoru nad barierą będzie mieścić się w Komendzie NOSG w Chełmie. W skład bariery wejdzie także siedem stanowisk końcowych zlokalizowanych na terenie placówek oddziału. Dodatkowo system ma być zintegrowany z już istniejącymi wieżami obserwacyjnymi oraz siecią teleinformatyczną SG.

Operacja "Śluza" - kryzys wywołany przez Łukaszenkę

Kryzys migracyjny na granicach Białorusi z Polską, Litwą i Łotwą został wywołany przez Alaksandra Łukaszenkę, który jest oskarżany o prowadzenie wojny hybrydowej. Polega ona na zorganizowanym przerzucie migrantów na terytorium Polski, Litwy i Łotwy. Łukaszenka w ciągu ponad 28 lat swoich rządów nieraz straszył Europę osłabieniem kontroli granic.

Akcję ściągania migrantów na Białoruś z Bliskiego Wschodu czy Afryki, by wywołać kryzys migracyjny, opisał na swoim blogu już wcześniej dziennikarz białoruskiego opozycyjnego kanału Nexta Tadeusz Giczan. Wyjaśniał, że białoruskie służby prowadzą w ten sposób wymyśloną przed 10 laty operację "Śluza". Pod pozorem wycieczek do Mińska, obiecując przerzucenie do Europy Zachodniej, reżim Łukaszenki sprowadził tysiące migrantów na Białoruś. Następnie przewozi ich na granice państw UE, gdzie służby białoruskie zmuszają ich, by je nielegalnie przekraczali. Ta operacja wciąż trwa.

