Znęcał się nad matką, w trakcie interwencji zaatakował policjanta nożem

41-latek znęcał się nad matką i zaatakował policjanta nożem

Jak przekazała podkomisarz Anna Chuszcza z Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie, 4 stycznia 74-letnia kobieta z gminy Izbica zawiadomiła funkcjonariuszy, że jest ofiarą przemocy domowej. Jak ustalili mundurowi, syn od dłuższego czasu znęcał się nad nią psychicznie i fizycznie. "Wszczynał awantury domowe, podczas których bił kobietę rękami po ciele, a także kierował wobec niej groźby pozbawienia życia i spalenia" - przekazała Chuszcza.

Zaatakował policjanta

W trakcie interwencji 41-latek zachowywał się agresywnie. W pewnym momencie zamachnął się na jednego z funkcjonariuszy trzymanym w ręku nożem. Policjanci obezwładnili napastnika i przewieźli do policyjnego aresztu. Mężczyzna był trzeźwy.

Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów, trafił do aresztu Źródło: KPP Krasnystaw

Następnego dnia został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Zamościu, gdzie usłyszał zarzuty znęcania się nad osobą najbliższą, stosowania przemocy wobec matki w celu wymuszenia określonego zachowania oraz czynnej napaści na policjanta.

Na wniosek śledczych sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt na trzy miesiące. Za popełnione czyny grozi mu do 10 lat więzienia.