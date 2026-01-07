Znęcał się nad matką, w trakcie interwencji zaatakował policjanta nożem

Jak przekazała podkomisarz Anna Chuszcza z Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie, 4 stycznia 74-letnia kobieta z gminy Izbica zawiadomiła funkcjonariuszy, że jest ofiarą przemocy domowej. Jak ustalili mundurowi, syn od dłuższego czasu znęcał się nad nią psychicznie i fizycznie. "Wszczynał awantury domowe, podczas których bił kobietę rękami po ciele, a także kierował wobec niej groźby pozbawienia życia i spalenia" - przekazała Chuszcza.
Zaatakował policjanta
W trakcie interwencji 41-latek zachowywał się agresywnie. W pewnym momencie zamachnął się na jednego z funkcjonariuszy trzymanym w ręku nożem. Policjanci obezwładnili napastnika i przewieźli do policyjnego aresztu. Mężczyzna był trzeźwy.
Następnego dnia został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Zamościu, gdzie usłyszał zarzuty znęcania się nad osobą najbliższą, stosowania przemocy wobec matki w celu wymuszenia określonego zachowania oraz czynnej napaści na policjanta.
Na wniosek śledczych sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt na trzy miesiące. Za popełnione czyny grozi mu do 10 lat więzienia.
Autorka/Autor: ms/ tam
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP Krasnystaw