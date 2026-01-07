Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Lublin

Znęcał się nad matką, w trakcie interwencji zaatakował policjanta nożem

Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów, trafił do aresztu
41-latek znęcał się nad matką i zaatakował policjanta nożem
Źródło: KPP Krasnystaw
Policjanci z Izbicy (Lubelskie) zatrzymali mężczyznę podejrzanego o znęcanie się nad swoją 74-letnią matką. Podczas interwencji zaatakował jednego z funkcjonariuszy nożem. Napastnik został obezwładniony i trafił do aresztu.

Jak przekazała podkomisarz Anna Chuszcza z Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie, 4 stycznia 74-letnia kobieta z gminy Izbica zawiadomiła funkcjonariuszy, że jest ofiarą przemocy domowej. Jak ustalili mundurowi, syn od dłuższego czasu znęcał się nad nią psychicznie i fizycznie. "Wszczynał awantury domowe, podczas których bił kobietę rękami po ciele, a także kierował wobec niej groźby pozbawienia życia i spalenia" - przekazała Chuszcza.

Zaatakował policjanta

W trakcie interwencji 41-latek zachowywał się agresywnie. W pewnym momencie zamachnął się na jednego z funkcjonariuszy trzymanym w ręku nożem. Policjanci obezwładnili napastnika i przewieźli do policyjnego aresztu. Mężczyzna był trzeźwy.

Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów, trafił do aresztu
Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów, trafił do aresztu
Źródło: KPP Krasnystaw

Następnego dnia został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Zamościu, gdzie usłyszał zarzuty znęcania się nad osobą najbliższą, stosowania przemocy wobec matki w celu wymuszenia określonego zachowania oraz czynnej napaści na policjanta.

Na wniosek śledczych sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt na trzy miesiące. Za popełnione czyny grozi mu do 10 lat więzienia.

Kocha, lubi, szanuje. Bije, gwałci, morduje
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kocha, lubi, szanuje. Bije, gwałci, morduje

Martyna Sokołowska
TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: ms/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Krasnystaw

Udostępnij:
TAGI:
LubelskiePolicjaAlkohol
Czytaj także:
imageTitle
Dwa kroki od trofeum. Barcelona zaczyna walkę o Superpuchar
EUROSPORT
AdobeStock_573281782
Tyle naprawdę zarabiają Polacy
BIZNES
Kierowca ciągnika był trzeźwy
Wypadek podczas kuligu. Dwie osoby ranne
Poznań
Nie żyje mężczyzna (zdjęcie ilustracyjne)
Ciało na dachu szpitala
Poznań
Zderzenie pociągu z koparkoładowarką
Zderzenie pociągu z koparką. Nie żyje jedna osoba
WARSZAWA
Szef firmy Nvidia - Jensen Huang - i nowy chip Vera Rubin
Zapowiadają rewolucję technologiczną. "Gigantyczny skok wydajności"
BIZNES
Rysunek przedstawiający Nicolasa Maduro i jego żonę w sądzie
Dlaczego Maduro miał problem z siadaniem, a żona bandaż na głowie? Ludzie Trumpa opowiedzieli
Świat
Ludzie jadą motocyklem obok muralu przedstawiającego prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro w Caracas
Przydacz o ataku USA na Wenezuelę: raczej patrzę na to jako wydarzenie pozytywne niż negatywne
Polska
"Polak ma niemal trzy razy niższy poziom życia niż Niemiec". Co sędzia pokręcił?
"Polak ma trzy razy niższy poziom życia niż Niemiec"? Aż tak to nie
Michał Istel
Samolot z eskortą lądował w Gdańsku
Samolot NATO lądował w eskorcie wojskowych myśliwców
Trójmiasto
Fala mrozu - jak długo potrwa?
Mróz w Polsce. Modele są zgodne do pewnego momentu
METEO
Smog
RCB ostrzega przed smogiem
METEO
osiedle mieszkania wroclaw shutterstock_2606026085
Popyt na mieszkania wraca. Co z cenami?
BIZNES
Aldrich H. Ames
Nie żyje "najbardziej szkodliwy zdrajca" w historii CIA
Świat
O życie wilka walczą specjaliści w Leśnym Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt w Piotrkowie.
Kłusownicy rozłożyli wnyki, wilk walczy o życie
Łódź
imageTitle
Tragedia na lotnisku. Nie żyje zwycięzca Ligi Mistrzów
EUROSPORT
Pościg policyjny za kierowcą osobówki zakończony na torowisku
Uciekał przed policją, wjechał na torowisko. Miał dożywotni zakaz kierowania
WARSZAWA
27-latek powodował kolizję, uszkodził auto rurką i próbował uciec
Spowodował kolizję, uszkodził auto rurką i próbował uciec
Wrocław
Groźny wypadek na quadzie
Dziewięciolatek ranny, jego ojciec zmarł. Kierowca quada stanie przed sądem
Katowice
Uchwała zacznie obowiązywać za sześć miesięcy
Oszustwa w klubach go-go. 82 oskarżonych
WARSZAWA
Awaria pociągu w okolicach Grodziska Mazowieckiego
Awaria pociągu. Stali na stacji ponad dwie godziny
WARSZAWA
Jarosław Kaczyński
Kaczyński zwołuje obowiązkową naradę
Polska
Donald Trump podczas konferencji prasowej z Wołodymyrem Zełenskim
Rynki reagują na słowa Trumpa. "Pesymistyczne perspektywy"
BIZNES
imageTitle
Magiczna sztuczka Świątek. "Nielegalne, ale też niesamowite"
EUROSPORT
imageTitle
Polska poznała rywala w United Cup. Wiadomo, o której mecze Świątek i Hurkacza
EUROSPORT
Awantura o skutery śnieżne w Zakopanem. Właściciel wypożyczalni zaatakował rolnika nożem
Kłótnia o quady zakończona atakiem nożem. Ruszy proces
Pożar mieszkania w Płocku
Płomienie buchały przez okno, pięć osób rannych
WARSZAWA
07 0730 1na1 gosc-0005
Nawrocki i Tusk już "w bezpośrednim kontakcie"
"ROZMOWA PIASECKIEGO"
imageTitle
Udany początek i bolesny koniec Fręch
EUROSPORT
Śnieżyca
Alert RCB. "Zachowaj ostrożność na drogach i chodnikach"
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica