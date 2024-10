Ma dożywotni zakaz prowadzenia, quadem potrącił pieszego

W sobotnie (5 września) popołudnie dyżurny puławskiej komendy otrzymał zgłoszenie o potrąceniu pieszego przez kierowcę quada. Do zdarzenia miało dojść przy posesji zgłaszającego na terenie gminy Żyrzyn.

- Na szczęście 29-latek nie doznał obrażeń. Gdy sprawca potrącenia zatrzymał się, między mężczyznami doszło do utarczki słownej, po której kierujący quadem odjechał. Jak się okazało był on znany zgłaszającemu - zrelacjonował aspirant sztabowy Michał Bielecki z policji w Puławach.

47-latek trafił do policyjnego aresztu, a gdy wytrzeźwiał został doprowadzony do prokuratury gdzie usłyszał zarzuty. Grozi mu do pięciu lat więzienia.