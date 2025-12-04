Zarzuty korupcyjne wobec wójta i jego zastępcy

Siedziba CBA w Warszawie Źródło: TVN24

Wójt gminy Wólka Edwin G. i jego zastępca Paweł G. zostali zatrzymani w poniedziałek (1 grudnia) przez CBA. Wraz z nimi zatrzymano także dwóch przedsiębiorców budowlanych.

- Prokurator przedstawił im wszystkim zarzuty o charakterze korupcyjnym. Na tym etapie nie ujawniamy szczegółów z uwagi na rozwojowy charakter śledztwa - poinformował w czwartek (4 grudnia) prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska z działu prasowego Prokuratury Krajowej.

Poręczenie, zakaz pełnienia funkcji, zakaz kontaktowania się, dozór policji

Po przesłuchaniu prokurator zastosował wobec podejrzanych środki wolnościowe. Wobec wójta i jego zastępcy - po 50 tys. zł poręczenia majątkowego, dozór policji z zakazem kontaktowania się z określonymi osobami, jak również zakaz pełnienia funkcji do czasu zakończenia śledztwa.

Wobec przedsiębiorców budowlanych zastosowano natomiast po 70 tys. zł poręczenia majątkowego oraz dozór policji z zakazem kontaktowania się ze wskazanymi osobami.

Wojewoda wskaże kandydata, powoła go premier

Śledztwo prowadzi lubelski wydział Prokuratury Krajowej. Zarówno wójt i jego zastępca nie odbierali w czwartek rano telefonów.

Rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz przekazuje, że wojewoda został poinformowany o sprawie przez prokuraturę. Zapytany, kto teraz będzie zarządzał gminą wyjaśnił, że w pierwszej kolejności ustawa wskazuje na zastępcę wójta, jednak w tym przypadku również i on został zawieszony w obowiązkach.

- Jak tylko postanowienia prokuratorskie wpłyną do urzędu, to wojewoda wskaże kandydata, który mógłby pełnić funkcję w zastępstwie wójta. Taką osobę każdorazowo akceptuje i wyznacza premier - dodaje Bubicz.

Jest wójtem od 15 lat

45-letni Edwin G. rządzi gminą od 2010 roku. Nie należy do partii politycznej.

W ostatnich wyborach samorządowych wygrał w pierwszej turze, zdobywając ponad 63 proc. głosów. Podlubelską gminę Wólka zamieszkuje ok. 12,5 tys. osób.

