Zarzuty korupcyjne wobec wójta i jego zastępcy

CBA zatrzymało cztery osoby (zdjęcie ilustracyjne)
Siedziba CBA w Warszawie
Źródło: TVN24
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało Edwina G. i Pawła G. Pierwszy jest wójtem gminy Wólka (Lubelskie), a drugi jego zastępcą. Obaj usłyszeli zarzuty o charakterze korupcyjnym. Samorządowcy zostali zawieszeni w pełnieniu obowiązków służbowych. Premier wyznaczy osobę, która będzie pełniła funkcję w zastępstwie wójta. 

Wójt gminy Wólka Edwin G. i jego zastępca Paweł G. zostali zatrzymani w poniedziałek (1 grudnia) przez CBA. Wraz z nimi zatrzymano także dwóch przedsiębiorców budowlanych.

- Prokurator przedstawił im wszystkim zarzuty o charakterze korupcyjnym. Na tym etapie nie ujawniamy szczegółów z uwagi na rozwojowy charakter śledztwa - poinformował w czwartek (4 grudnia) prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska z działu prasowego Prokuratury Krajowej.

Poręczenie, zakaz pełnienia funkcji, zakaz kontaktowania się, dozór policji

Po przesłuchaniu prokurator zastosował wobec podejrzanych środki wolnościowe. Wobec wójta i jego zastępcy - po 50 tys. zł poręczenia majątkowego, dozór policji z zakazem kontaktowania się z określonymi osobami, jak również zakaz pełnienia funkcji do czasu zakończenia śledztwa.

Wobec przedsiębiorców budowlanych zastosowano natomiast po 70 tys. zł poręczenia majątkowego oraz dozór policji z zakazem kontaktowania się ze wskazanymi osobami.

Agenci CBA w sądzie w Tczewie. Na zlecenie prokuratury

Agenci CBA w sądzie w Tczewie. Na zlecenie prokuratury

Trójmiasto
CBA w fundacji Rydzyka. Kolejny krok w sprawie Funduszu Sprawiedliwości

CBA w fundacji Rydzyka. Kolejny krok w sprawie Funduszu Sprawiedliwości

Polska

Wojewoda wskaże kandydata, powoła go premier

Śledztwo prowadzi lubelski wydział Prokuratury Krajowej. Zarówno wójt i jego zastępca nie odbierali w czwartek rano telefonów.

Rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz przekazuje, że wojewoda został poinformowany o sprawie przez prokuraturę. Zapytany, kto teraz będzie zarządzał gminą wyjaśnił, że w pierwszej kolejności ustawa wskazuje na zastępcę wójta, jednak w tym przypadku również i on został zawieszony w obowiązkach.

- Jak tylko postanowienia prokuratorskie wpłyną do urzędu, to wojewoda wskaże kandydata, który mógłby pełnić funkcję w zastępstwie wójta. Taką osobę każdorazowo akceptuje i wyznacza premier - dodaje Bubicz.

Jest wójtem od 15 lat

45-letni Edwin G. rządzi gminą od 2010 roku. Nie należy do partii politycznej.

W ostatnich wyborach samorządowych wygrał w pierwszej turze, zdobywając ponad 63 proc. głosów. Podlubelską gminę Wólka zamieszkuje ok. 12,5 tys. osób.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: tm/ tam

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP

CBALubelskieSamorząd terytorialny
