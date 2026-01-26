Spełnia obietnicę, co miesiąc oddaje 10 procent pensji

Gmina Sułów. Wójt oddaje jedną dziesiątą pensji na cele społeczne Źródło: Piotr Kaliszewski, Gminna Biblioteka Publiczna w Sułowie

"Brawo", "super" oraz kciuki w górę. Takie reakcje internautów pojawiły się pod postem zamieszczonym w mediach społecznościowych przez Piotra Kaliszewskiego, wójta gminy Sułów w powiecie zamojskim.

Jak pisał niedawno "Kurier Lubelski", samorządowiec przeznaczył 10 procent swojego wynagrodzenia (1080 złotych - red.) na wsparcie remontu domu jednej z rodzin w miejscowości Tworyczów.

Wójt wsparł między innymi remont garażu przy remizie OSP Sąsiadka Źródło: Piotr Kaliszewski

Budynek był w tragicznym stanie

- Mieszka tam dwóch braci. Byłem u nich już podczas kampanii wyborczej, kiedy to razem z kandydatami na radnych chodziliśmy od domu do domu. Był to jeden z budynków w najtragiczniejszym stanie w całej naszej gminie. W czasie kampanii mówiłem, że gdy wygram, będę przeznaczał jedną dziesiątą wypłaty na cele społeczne i realizuję tę obietnicę od pierwszego miesiąca po wyborach – mówi nam Kaliszewski.

Ma 37 lat. Jest członkiem PiS, ale w wyborach startował z własnego komitetu KWW Uczciwa Gmina Sułów, bez poparcia partii. Wygrał w drugiej turze 52 głosami. To jego pierwsza kadencja.

Wspiera różne inicjatywy

- W domu, o którym mowa, mieszka dwóch braci. Dzięki pracownikom urzędu gminy udało się uzyskać pieniądze z programu Czyste Powietrze. Kupiono piec na pelet oraz ocieplono dom, a Centrum Usług Społecznych zapewniło wkład własny. W pomoc zaangażowali się sąsiedzi oraz radny Grzegorz Krzeszowski. Znają się na budowlance, wykańczali wnętrze domu. Moje 1080 złotych przeznaczono natomiast na wykończenie łazienki – opowiada wójt.

Wcześniej wspierał różnego rodzaju imprezy gminne (takie jak np. upamiętnienie pacyfikacji wsi Kitów, czyli mordu dokonanego przez Niemców w 1942 roku), wyjazdy mieszkańców (np. w listopadzie do Warszawy do Senatu RP oraz Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie) czy też Ochotnicze Straże Pożarne (np. we wrześniu OSP Sąsiadka, która remontowała garaż przy remizie).

"Bardzo miły gest"

- To bardzo miły gest. Stan techniczny garażu był bardzo zły. Wylaliśmy posadzkę, wstawiliśmy narożniki, malowaliśmy ściany, zmodernizowaliśmy instalację elektryczną, zrobiliśmy podjazd - mówi Paweł Pozdzik, prezes OSP Sąsiadka.

Wójt mówi, że na początku sam szukał celów, na które przeznaczy pieniądze, a obecnie mieszkańcy sami się zgłaszają.

Obchody upamiętniające 83. rocznicę pacyfikacji wsi Kitów ze wsparciem z pensji wójta Źródło: Gminna Biblioteka Publiczna w Sułowie

W lutym "trzynastka"

- Choć mamy już koniec stycznia, to nie wiem jeszcze na co przeznaczę wynagrodzenie za luty, a kwota będzie podwójna, bo dostanę "trzynastkę". Na pewno jednak ktoś się zgłosi, a jeśli nie, to sam wybiorę się do kogoś, kogo pamiętam z kampanii – uśmiecha się Piotr Kaliszewski.

Wspomina, że na początku kadencji poprosił radnych, żeby pobierał najniższe z przewidzianych prawem pobory, bo gmina jest zadłużona. I takie ma.

- Zadłużenie wynosi 15 milionów złotych, przy budżecie gminy wynoszącym 30 milionów - zaznacza.

