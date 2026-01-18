Przewrócił się, upadł i zmarł. "Uległ wychłodzeniu"

Powiat krasnostawski Źródło: Google Maps

W sobotę 17 stycznia policja otrzymała zgłoszenie, że na terenie jednej z prywatnych posesji w gminie Gorzków znajdują się zwłoki mężczyzny. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna spożywał wcześniej alkohol ze znajomym. Wracając do domu, prawdopodobnie poślizgnął się i upadł, a następnie - z powodu niskiej temperatury - "uległ wychłodzeniu".

"Ze wstępnych ustaleń wynika, że do śmierci mężczyzny nie przyczyniły się osoby trzecie. Decyzją prokuratora ciało zostało zabezpieczone celem wykonania sekcji zwłok" - przekazała policja.

Zima i szczególna uważność

Policja apeluje o zwracanie uwagi na osoby narażone na wychłodzenie - szczególnie samotne, starsze i nietrzeźwe. "Każda reakcja ma znaczenie - jeden telefon pod numer alarmowy 112 może uratować ludzkie życie" - przypominają funkcjonariusze.

Warto pamiętać, że w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa dostępna jest kategoria "Osoba bezdomna wymagająca pomocy", dzięki której można wskazać miejsca przebywania osób potrzebujących wsparcia.

