39-letni mieszkaniec powiatu bialskiego poszukiwany był na podstawie zarządzenia wydanego przez Sąd Okręgowy w Lublinie do odbycia kary trzech lat pozbawienia wolności.
Ma wyrok za udział w obrocie znaczną ilością substancji psychotropowych w postaci amfetaminy i tabletek ecstasy.
Zatrzymali go wczesnym rankiem
"Tego czynu dopuścił się kilka lat temu. 39-latek, mając świadomość, że jest poszukiwany, zaczął się ukrywać.
Na jego trop niedawno wpadli kryminalni z Komisariatu Policji w Międzyrzecu Podlaskim. Ustalili, że poszukiwany "zaszył się" w jednym z domów w gminie Drelów" - pisze w komunikacie nadkomisarz Anna Kamola z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
Mężczyzna został zatrzymany wczesnym rankiem przy jednej z posesji. W zaplanowanych działaniach wzięli również udział "poszukiwacze" z KWP w Lublinie.
Nie miał szans na ucieczkę
"39-latek, który znalazł kryjówkę w domu znajomego, był bardzo zaskoczony widząc funkcjonariuszy. Nie miał szans na ucieczkę i nie stawiał oporu" – zaznacza nadkom. Kamola.
Mężczyzna w przeszłości był notowany w policyjnych kartotekach także za inne przestępstwa.
Trafił już do zakładu karnego.
Autorka/Autor: tm/gp
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Lubelska Policja