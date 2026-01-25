Gmina Drelów. Przyszli po niego "łowcy głów". Był bardzo zaskoczony Źródło: Lubelska Policja

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

39-letni mieszkaniec powiatu bialskiego poszukiwany był na podstawie zarządzenia wydanego przez Sąd Okręgowy w Lublinie do odbycia kary trzech lat pozbawienia wolności.

Ma wyrok za udział w obrocie znaczną ilością substancji psychotropowych w postaci amfetaminy i tabletek ecstasy.

39-latek trafił w ręce "łowców głów" Źródło: Lubelska Policja

Zatrzymali go wczesnym rankiem

"Tego czynu dopuścił się kilka lat temu. 39-latek, mając świadomość, że jest poszukiwany, zaczął się ukrywać.

Na jego trop niedawno wpadli kryminalni z Komisariatu Policji w Międzyrzecu Podlaskim. Ustalili, że poszukiwany "zaszył się" w jednym z domów w gminie Drelów" - pisze w komunikacie nadkomisarz Anna Kamola z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Mężczyzna został zatrzymany wczesnym rankiem przy jednej z posesji. W zaplanowanych działaniach wzięli również udział "poszukiwacze" z KWP w Lublinie.

Nie miał szans na ucieczkę

"39-latek, który znalazł kryjówkę w domu znajomego, był bardzo zaskoczony widząc funkcjonariuszy. Nie miał szans na ucieczkę i nie stawiał oporu" – zaznacza nadkom. Kamola.

Mężczyzna w przeszłości był notowany w policyjnych kartotekach także za inne przestępstwa.

Trafił już do zakładu karnego.

OGLĄDAJ: Oglądaj najnowsze wydanie "Kawy na ławę"