Lublin Z auta dobiegało skomlenie i wycie psów. Właściciel odpowie za znęcanie się nad nimi

Właściciel zostawił w samochodzie pięć psów Źródło wideo: KPP Tomaszów Lubelski Źródło zdj. gł.: KPP Tomaszów Lubelski

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W czwartek (30 lipca) po godzinie 12 policjanci z Posterunku w Łaszczowie na Lubelszczyźnie otrzymali informacje, że na jednej z bocznych dróg na terenie Dobużka od dłuższego czasu stoi zaparkowany Volkswagen Transporter. Z jego wnętrza miało dobiegać skomlenie i wycie psów.

Właściciel zostawił w samochodzie pięć psów Źródło zdjęcia: KPP Tomaszów Lubelski

Pięć psów w nagrzanym samochodzie

Policjanci natychmiast pojechali we wskazane miejsce. Przez szyby samochodu zobaczyli pięć psów. "Zwierzęta były w złej kondycji. Przebywały bez nadzoru w nagrzanym aucie bez dostępu do wody i pożywienia. Do czasu przybycia na miejsce lekarza weterynarii policjanci zaopiekowali się czworonogami, dostarczając im świeżej wody" - przekazała w komunikacie aspirant Małgorzata Pawłowska z policji w Tomaszowie Lubelskim.

Zwierzęta były pozostawione bez jedzenia i wody w rozgrzanym samochodzie Źródło zdjęcia: KPP Tomaszów Lubelski

Ze względu na skrajnie złe warunki, zagrażające zdrowiu i życiu zwierząt, psy odebrano właścicielowi i tymczasowo umieszczono w schronisku na terenie gminy Łaszczów.

Zwierzęta zostały odebrane właścicielowi Źródło zdjęcia: KPP Tomaszów Lubelski

Odpowie za znęcanie się nad psami

Właścicielem zwierząt okazał się 76-letni mieszkaniec gminy Łaszczów. Policjanci zastali go w domu, kilka kilometrów od miejsca, w którym pozostawił samochód. Mężczyzna nie potrafił wyjaśnić, dlaczego i na jak długo zostawił psy w aucie.

Policja prowadzi postępowanie w sprawie znęcania się nad zwierzętami. 76-latkowi grozi do trzech lat więzienia.