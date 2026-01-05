Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Lublin

Kradł, a łupy zakopywał na polu

Mężczyzna łupy zakopywał na polu
Do zdarzenia doszło w powiecie parczewskim
Policjanci zatrzymali 28-letniego mężczyznę podejrzanego o włamania i kradzieże na terenie gminy Dębowa Kłoda (Lubelskie). Jego łupem padały głównie elektronarzędzia i kable, ale też między innymi dziecięcy samochodzik. Wszystko zakopywał na swoim polu, kilkanaście kilometrów od domu.

Do kradzieży dochodziło od listopada oraz końca grudnia ubiegłego roku na terenie gminy Dębowa Kłoda. Zgłoszenia o włamaniach złożyli mieszkańcy gminy - 49-latka i 52-latek.

"Z ich zeznań wynikało, że doszło do uszkodzenia zabezpieczeń pomieszczeń gospodarczych, garaży, ogrodzeń oraz kradzieży przedmiotów stanowiących ich własność takich jak: elektronarzędzia, akumulatory elektryczne, przewód elektryczny siłowy, obudowa skrzyni biegów oraz samochód elektryczny dziecięcy o łącznej wartości siedmiu tysięcy złotych" - przekazała młodszy aspirant Ewelina Semeniuk z policji w Parczewie.

Śledczy zabezpieczyli ślady i szybko wytypowali podejrzanego - to 28-letni mieszkaniec gminy Podedwórze.

Mężczyzna łupy zakopywał na polu
Mężczyzna łupy zakopywał na polu
Źródło: KPP w Parczewie

"Początkowo mężczyzna zaprzeczał, aby to on dokonywał włamań i kradzieży, jednak zebrany materiał dowodowy potwierdził wersję policjantów. W trakcie przesłuchania ostatecznie 28-latek przyznał się jeszcze do innych kradzieży, między innymi głośników, kolumn i piły łańcuchowej" - zrelacjonowała Ewelina Semeniuk.

Policjanci odzyskali wszystkie skradzione przedmioty
Policjanci odzyskali wszystkie skradzione przedmioty
Źródło: KPP w Parczewie

Mężczyzna ukrywał skradzione przedmioty na swoim polu ornym, oddalonym kilkanaście kilometrów od miejsca zamieszkania. Przewoził je tam samochodem i zakopywał, by następnie spróbować sprzedać. Jak tłumaczył podczas przesłuchania, do przestępstw skłoniła go trudna sytuacja finansowa.

Mężczyzna usłyszał zarzuty kradzieży oraz kradzieży z włamaniem, za które grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. O jego dalszych losach zdecyduje sąd.

"Zaskoczenie", "wielki show". Co dzieje się w USA? Oglądaj TVN24
Dowiedz się więcej:

"Zaskoczenie", "wielki show". Co dzieje się w USA? Oglądaj TVN24

Na żywo

Autorka/Autor: ms/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Parczewie

Udostępnij:
TAGI:
PolicjaLubelskie
Czytaj także:
imageTitle
Odliczanie przed kwalifikacjami w Bischofshofen. Trwają treningi
RELACJA
Nicolas Maduro
Maduro i jego żona przed sądem. Dyktatorowi grozi nawet dożywocie
Świat
Zwierzęta były wychudzone
Dziewięć zaniedbanych i wychudzonych psów w mieszkaniu. Policja szuka właściciela
Wrocław
Awaria wodociągowa na ul. Wojskowej
Mróz nie odpuszcza. Awarie wodociągowe w kilku dzielnicach
WARSZAWA
Oboje byli w stanie po użyciu alkoholu
Żona przejechała męża samochodem
Rzeszów
Rodzice byli pijani (zdjęcie ilustracyjne)
Byli nietrzeźwi, opiekowali się dziećmi
Białystok
Donald Tusk
"W przeciwnym razie, jesteśmy skończeni". Premier apeluje
Świat
Bunkier. Linia obrony Księży Młyn-Oleśnik
8-latka chciała zwiedzić bunkier. Postawiła służby na nogi
Łódź
Przywódca Chin Xi Jinping
"Strategiczna porażka Chin". Media o skutkach uderzenia na Wenezuelę
Świat
Apartamentowiec Wola Księcia Janusza na wizualizacjach
Jak drożeją mieszkania w UE? Polska plasuje się wysoko
BIZNES
shutterstock_2447467127
Biologiczne "piętno" przekazywane przez ojców. Nowe badania o mikroplastiku
Zdrowie
Auto na dachu
Pijany kierowca holował auto przewrócone na dach. Nagranie
Wrocław
SCT KRAKÓW
Znaki Strefy Czystego Transportu znikają i są niszczone
Kraków
imageTitle
Ma 18 lat i 226 cm wzrostu. Za nią debiut w zawodowej lidze
EUROSPORT
Delcy Rodriguez
"Twardogłowa tygrysica" utrzyma reżim? Co wiemy o następczyni Maduro
Świat
imageTitle
Wielkie kłopoty, potem przebudzenie. Świątek dała Polsce wygraną
EUROSPORT
imageTitle
Porządki kadrowe w Legii. Skrócone wypożyczenie Niemca
EUROSPORT
Young Liu
Partner Nvidii rośnie szybciej od oczekiwań. AI kluczowym czynnikiem
BIZNES
Mario został wyrzucony koło śmietnika. Miał zawiązaną kokardkę
Miał kokardkę i leżał koło śmietnika
Łódź
Lód, oblodzenie, silny mróz, zamarzające, opady marznące
Będzie lodowato. Ostrzeżenia IMGW przed siarczystym mrozem
METEO
Japonia. Kiyoshi Kimura zwany "Królem Tuńczyka" pozuje z okazem, za który zapłacił miliony podczas noworocznej aukcji na targu rybnym
Zapłacił równowartość 48 tys. złotych za kilogram ryby
BIZNES
Nietrzeźwy kierowca zatrzymany przez ratowników pogotowia
Kierowca jechał wężykiem. Zareagowali ratownicy
Szczecin
Nie żyje 31-letni kierowca
Uderzył w drzewo i wypadł z auta. Kierowca nie żyje
Lublin
na trzy
Wojsko na granicy, zarzuty i nadzwyczajne posiedzenie. Najważniejsze informacje
Świat
Pierwszy wywiad Brigitte Macron. Relacja Anny Kowalskiej [Materiał TVN24 BiS z 17.08.17]
Twierdzili, że pierwsza dama urodziła się jako mężczyzna. Usłyszeli wyrok
Świat
Krzysztof Kononowicz
Śledztwo po śmierci Krzysztofa Kononowicza. Decyzja prokuratury
Białystok
Strażacy odkryli zwłoki w pustostanie
Pożar pustostanu. W środku znaleziono zwłoki mężczyzny
Wrocław
Donald Trump
Donald Trump spytany o twierdzenia Rosji: nie wierzę
Świat
Mężczyzna podejrzany o śmiertelne potrącenie 14-latka zatrzymany
Odpowie za śmiertelne potrącenie nastolatka i ucieczkę
WARSZAWA
GettyImages-2252064818
Tankowce z ropą potajemnie opuściły Wenezuelę
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica