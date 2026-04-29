Lublin Bóbr zawędrował pobliże galerii handlowej Tomasz Mikulicz |

Chełm. Bóbr w pobliżu galerii handlowej. Trzeba było złapać go w siatkę

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Na miejsce pojechali strażnicy miejscy i pracownika schroniska dla zwierząt. Bobra udało się bezpiecznie schwytać.

"Dziękujemy za czujność i zgłoszenie – dzięki temu mogliśmy szybko zareagować i pomóc" - czytamy w poście na profilu facebookowym Chełmskiego Schronisko dla Zwierząt.

Do informacji dołączony został filmik, na którym widać jak pracownik schroniska chwyta w siatkę bobra.

- Został już wypuszczony do rzeki Uherki, gdzie znów będzie mógł żyć w swoim naturalnym środowisku - mówi Mirosław Blacha ze schroniska dla zwierząt.

Przechadzał się w pobliżu centrum miasta Źródło: Chełmskie schronisko dla zwierząt

Podobna sytuacja pół roku temu

Dodaje, że najczęściej tego typu zgłoszenia dotyczą psów. – Zdarzają się też sarny. Bobra, również w pobliżu centrum miasta, mieliśmy też pół roku temu – zaznacza.

Pracownicy schroniska żartują na Facebooku, że zwierzę być może skusiło się ofertą sklepów w galerii handlowej. Jednak, jak zaznaczyli, centrum miasta to "nie jest miejsce dla niego".

Udało się do złapać w siatkę Źródło: Chełmskie schronisko dla zwierząt

OGLĄDAJ: TVN24