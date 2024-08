Libacja, kłótnia i śmiertelne pobicie. Usłyszeli wyroki

Sąd Okręgowy w Lublinie uznał Radosława B. za winnego spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu człowieka, co spowodowało śmierć 65-latka, i skazał go na 10 lat więzienia. Orzekł też od oskarżonego 25 tys. zł nawiązki dla syna zmarłego.

Pili i się pokłócili

Z ustaleń sądu wynika, że do kłótni między trojgiem osób doszło w nocy z 23 na 24 kwietnia ubiegłego roku w trakcie biesiady alkoholowej w mieszkaniu przy ul. Śląskiej w Chełmie. Małgorzata Z., która zamieszkiwała od kilku dni u 65-latka, zarzuciła mu, że miał dotykać ją wcześniej w miejsca intymne. Gdy pokrzywdzony zaprzeczał, dwa razy uderzyła mężczyznę z otwartej dłoni w twarz. Następnie jej partner Radosław B. zaczął bić pokrzywdzonego po głowie i tułowiu, po czym zaciągnęli nieprzytomnego 65-latka do drugiego pokoju i pozostawili zakrwawionego. Nad ranem zaś wyszli z mieszkania. Po powrocie do domu po godzinie 14 kobieta odkryła, że znajomy 65-latek nie żyje i zadzwoniła po służby.