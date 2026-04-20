Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Łódź

Zderzenie ciężarówek na A2. Nie żyje jedna osoba

|
Wypadek na A2 pod Zgierzem
Wypadek na A2 pod Zgierzem
Źródło: KW PSP w Łodzi
Śmiertelny wypadek na autostradzie A2 niedaleko miejscowości Wiktorów (woj. łódzkie). W zderzeniu dwóch ciężarówek zginęła jedna osoba. Trasa w kierunku Poznania jest zablokowana, wyznaczono objazd od węzła Emilia.

W poniedziałek około godziny 5 służby otrzymały zgłoszenie o wypadku na autostradzie A2 z udziałem dwóch samochodów ciężarowych w okolicy Wiktorowa, w powiecie zgierskim.

- W stojącą na poboczu ciężarówkę z przyczepą, przewożącą zbiorniki betonowe i będącą w trakcie wymiany koła, uderzył tir z naczepą. Śmierć na miejscu poniósł kierowca lub pasażer naprawianego zestawu, kolejne trzy osoby - w tym druga osoba z ciężarówki, kierowca tira, serwisant z mobilnej wulkanizacji - zostały ranne. Wszyscy poszkodowani znajdowali się poza pojazdami - przekazał brygadier Jędrzej Pawlak, oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

Wypadek na A2 pod Zgierzem
Wypadek na A2 pod Zgierzem
Źródło: KW PSP w Łodzi

Jak dodał, nadal trwają działania służb, na miejsce dotarł prokurator. Konieczne jest wydobycie zwłok mężczyzny, które nadal znajdują się między barierkami ochronnymi a przyczepą.

Wypadek na A2 pod Zgierzem
Wypadek na A2 pod Zgierzem
Źródło: KW PSP w Łodzi

Po wypadku całkowicie zablokowana jest A2 w kierunku Poznania. Aby ominąć korek, należy zjechać z autostrady na węźle Emilia i dalej drogą krajową nr 91 dojechać do Łęczycy, a następnie drogą wojewódzką nr 703 do węzła Wartkowice, z którego ponownie można dostać się na A2. Utrudnienie może potrwać kilka godzin.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: KW PSP w Łodzi

Udostępnij:
Tagi:
ZgierzAutostrada A2Wypadek
Michał Malinowski
Michał Malinowski
Dziennikarz tvn24.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

