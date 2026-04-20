Łódź Zderzenie ciężarówek na A2. Nie żyje jedna osoba

Wypadek na A2 pod Zgierzem Źródło: KW PSP w Łodzi

W poniedziałek około godziny 5 służby otrzymały zgłoszenie o wypadku na autostradzie A2 z udziałem dwóch samochodów ciężarowych w okolicy Wiktorowa, w powiecie zgierskim.

- W stojącą na poboczu ciężarówkę z przyczepą, przewożącą zbiorniki betonowe i będącą w trakcie wymiany koła, uderzył tir z naczepą. Śmierć na miejscu poniósł kierowca lub pasażer naprawianego zestawu, kolejne trzy osoby - w tym druga osoba z ciężarówki, kierowca tira, serwisant z mobilnej wulkanizacji - zostały ranne. Wszyscy poszkodowani znajdowali się poza pojazdami - przekazał brygadier Jędrzej Pawlak, oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

Wypadek na A2 pod Zgierzem Źródło: KW PSP w Łodzi

Jak dodał, nadal trwają działania służb, na miejsce dotarł prokurator. Konieczne jest wydobycie zwłok mężczyzny, które nadal znajdują się między barierkami ochronnymi a przyczepą.

Wypadek na A2 pod Zgierzem Źródło: KW PSP w Łodzi

Po wypadku całkowicie zablokowana jest A2 w kierunku Poznania. Aby ominąć korek, należy zjechać z autostrady na węźle Emilia i dalej drogą krajową nr 91 dojechać do Łęczycy, a następnie drogą wojewódzką nr 703 do węzła Wartkowice, z którego ponownie można dostać się na A2. Utrudnienie może potrwać kilka godzin.

