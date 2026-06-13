Ulica z blaszanym płotem na środku. Od czterech lat trwa walka

Krzywie-Chełmy to ostatnie przed granicą z Łodzią skupisko domków jednorodzinnych w Zgierzu. Od czterech lat trwa tam konflikt mieszkańców z deweloperem, który chce wybudować osiedle na około dwuhektarowej działce.
Mieszkańcy walczą jednak, żeby inwestycja nie powstała. Na razie im się udaje, ale inwestor też nie odpuszcza i w ostatnich dniach konflikt przybrał na sile.
Płot na środku ulicy
Pod koniec maja, na sporym fragmencie przebiegającej przez osiedle ulicy Grunwaldzkiej, na jej środku, stanął blaszany płot.
Spotkałem się z mieszkańcami okolicznych ulic. Zjawiło się kilkanaście osób. Na niektórych mijanych przez nas wcześniej płotach wiszą już - niektóre wyblakłe - banery z napisami "Nie chcemy blokowiska".
Co tu się wydarzyło? Dlaczego na środku ulicy stoi płot? - pytam.