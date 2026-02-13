Logo strona główna
Łódź

Dziecko stało na śniegu w piżamie. Rodzina pod lupą prokuratury

Dziecko wypadło z okna na trzecim piętrze (zdjęcie ilustracyjne)
Łódzka policja o interwencji w domu rodziny zastępczej
Źródło: TVN24
Policja i prokuratura sprawdzają, czy w rodzinie zastępczej ze Zgierza (Łódzkie) stosowano przemoc wobec dzieci. U 8-letniego wychowanka stwierdzono zasinienia. Dziecko trafiło na badania, a policjanci zatrzymali matkę zastępczą i 39-latka. Pozostali wychowankowie trafili do dwóch ośrodków.

W środę wieczorem policjanci interweniowali w domu rodziny zastępczej w Zgierzu (Łódzkie). Funkcjonariusze otrzymali niepokojące zgłoszenie od śląskiej policji. Wynikało z niego, że rodzice zastępczy mogą niewłaściwie opiekować się dziećmi.

Dziecko stało na śniegu w piżamie

Wiadomo, że 4 lutego ta rodzina przebywała w okolicy Myślenic (Małopolska). Policjanci otrzymali wtedy zgłoszenie od świadka, który twierdził, że widział 8-latka w piżamie i bez butów, który stał na podwórku na śniegu. Na potwierdzenie swoich słów, pokazał policjantom nagranie - teraz jest ono wśród materiałów dowodowych.

- Policjanci pojechali zweryfikować to zgłoszenie. Dziecko było już w domu. Twierdziło, że wyprowadzało psa i czekała na jego powrót z podwórka - powiedział tvn24.pl podkom. Dawid Wietrzyk, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach.

Na pierwszy rzut oka, wydawało się, że nie ma powodów, by przypuszczać, że w rodzinie źle się dzieje. Ale policjanci chcieli mieć pewność.

- Wiedzieliśmy, że ta rodzina jest u nas tylko przejazdem i nie będziemy mieć możliwości dalej nadzorować tej sprawy. Sytuacja, w której dziecko jest nieadekwatnie ubrane i stoi zimą na zewnątrz, wydaje się alarmująca. Dlatego poinformowali o tym komendę w Zgierzu - wskazał podkomisarz Wietrzyk.

Dziecko miało siniaki

Policjanci ze Zgierza odwiedzili rodzinę 11 lutego.

- Na miejscu zastali: 31-letnią kobietę i 40-letniego mężczyznę - byli to właśnie opiekunowie w tej rodzinie zastępczej. Ponadto znajdowała się tam 61-latka, 39-latek oraz jego 8-letnia córka - poinformował kom. Adam Dembiński z biura prasowego łódzkiej policji.

W mieszkaniu była również szóstka dzieci z tej rodziny zastępczej. To dzieci w wieku od roku do dziesięciu lat.

W pewnym momencie pojawił się jeszcze 8-letni podopieczny. - Policjanci zauważyli, że dziecko ma siniaki, dlatego bardzo szybko zapadła decyzja, żeby wezwać pogotowie - przekazał Dembiński.

Chłopca przewieziono karetką na badania do szpitala. Obrażeniom 8-latka przyjrzy się biegły.

Zatrzymano dwie osoby

Jak poinformowała policja, w sprawie zatrzymano dwie osoby: 31-letnią matkę zastępczą oraz 39-latka. Oboje zostaną przesłuchani przez prokuratora. Niewykluczone, że usłyszą zarzuty.

- Policjanci wdrożyli również procedurę Niebieskiej Karty i poinformowali sąd rodzinny. Cały czas trwają czynności zmierzające do ustalenia okoliczności tego zdarzenia - powiedział komisarz Dembiński.

Sąd zdecyduje, co dalej

Pozostali wychowankowie rodziny zastępczej trafili pod opiekę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu oraz do Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach (Śląsk), pod którego nadzorem była rodzina.

- Na prośbę policji nasi pracownicy zaopiekowali się dwójką dzieci. Będą pod naszą opieką do czasu wydania decyzji przez sąd o tym, co dalej ma się w tej sprawie dziać - powiedział TVN24 Jacek Czekalski ze Starostwa Powiatowego w Zgierzu.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Autorka/Autor: Aleksandra Arendt-Czekała /tok

Źródło: TVN24, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

