Dwa ciosy "przez pomyłkę". Odpowie za próbę zabójstwa

Do zdarzenia doszło w Zgierzu Źródło: KPP w Zgierzu

Policjanci ze Zgierza (Łódzkie) zatrzymali 28-latka, który zranił nożem o 10 lat starszego mężczyznę. Podejrzanemu grozi kara nawet dożywotniego więzienia.

Do zdarzenia doszło 15 maja w jednej ze zgierskich kamienic. Policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące ugodzonego ostrym narzędziem mężczyzny.

Zadał dwa ciosy nożem

Jak informuje sierż. sztab. Bartłomiej Arcimowicz z KPP w Zgierzu, pod wskazany adres pojechał policyjny patrol i zastał rannego 38-latka, któremu bliscy udzielali pomocy. - Pokrzywdzony oświadczył policjantom, że ktoś zaczął dobijać się do drzwi jego mieszkania, gdy ten je otworzył, nieznany mężczyzna zadał mu dwa ciosy ostrym narzędziem. Pokrzywdzony, szukając pomocy, uciekł do swoich znajomych. Na miejsce wezwano medyków, którzy przewieźli mężczyznę do szpitala. Policjanci szybko wytypowali osobę, która mogła mieć związek z wydarzeniem - przekazuje policjant.

28-latek został tymczasowo aresztowany Źródło: KPP w Zgierzu

Zarzuty usiłowania zabójstwa

Funkcjonariusze zatrzymali 28-letniego mieszkańca powiatu zgierskiego. - Jak ustalili policjanci, pokrzywdzony mężczyzna nie był docelowym obiektem ataku. Sprawca chciał skrzywdzić zupełnie inną osobę, swojego krewnego, który wcześniej mieszkał w domu, w którym doszło do dramatycznych wydarzeń - podsumowuje sierż. sztab. Bartłomiej Arcimowicz. 28-latek usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa. Sąd aresztował go na trzy miesiące. Grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.