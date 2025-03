Dwuletnie zostało porażone prądem, doszło do zatrzymania krążenia. Rozpoczęła się dramatyczna walka o jego życie. Rodzice "pomimo silnych emocji", we współpracy z dyspozytorem medycznym, reanimowali synka i przywrócili mu czynności życiowe.

Do zdarzenia doszło 4 marca we wsi Zdyszewice w gminie Żarnów koło Opoczna. Do dyspozytora medycznego zadzwonili zrozpaczeni rodzice, którzy poinformowali, że ich dwuletni chłopczyk został porażony prądem i doszło do zatrzymania krążenia.