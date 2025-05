Nie żyje sześcioletni chłopiec. Matka i jej konkubent z zarzutami

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Sieradzu o śmierci 6-latka Źródło: TVN24

Nie żyje sześcioletni Maksymilian. Do tragedii doszło w jednej z kamienic w Zduńskiej Woli (Łódzkie). W opinii śledczych dziecko zmarło na skutek obrażeń odniesionych w wyniku przemocy. Do sprawy zatrzymano matkę dziecka i jej konkubenta. Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa, kobieta odpowie za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem i nieudzielenie pomocy.

W piątek rzeczniczka prokuratury okręgowej w Sieradzu przekazała, że po wczorajszym przesłuchaniu matce 6-letniego chłopca postawiono zarzut znęcania się ze szczególnym okrucieństwem i nieudzielenia pomocy, za co grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

- Matka dziecka składała wyjaśnienia, które były weryfikowane i po analizie danych i wykonanym eksperymencie, materiał, który został zgromadzony dał podstawę, by nie zarzucić jej współudziału w zbrodni zabójstwa, ale jej zachowanie z nieudzieleniem pomocy i niereagowaniem na to, co się z dzieckiem dzieje, będzie wyczerpywało znamiona znęcania się ze szczególnym okrucieństwem i nieudzielenia pomocy - poinformowała prokurator Jolanta Szkilnik.

Zarzut zabójstwa dla konkubenta

W czwartek (8 maja) konkubent matki chłopca został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Zduńskiej Woli, gdzie 28-latek usłyszał zarzut zabójstwa w multirecydywie.

Jak przekazała prokurator Jolanta Szkilnik, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Sieradzu, podejrzany nie przyznał się do zabójstwa i przedstawił swoją wersję zdarzeń. - Wyjaśnienia podejrzanego będą weryfikowane w toku śledztwa, podobnie jak odtworzony zostanie ostatni okres życia dziecka i zachowania osób towarzyszących chłopcu przed śmiercią - powiedziała prokurator Szkilnik.

Mężczyzna był wielokrotnie notowany, więc za zabójstwo odpowie w warunkach wielokrotnej recydywy. Prokuratura zapowiada złożenie wniosku o areszt.

- Podejrzany był wcześniej karany za przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu, co daje podstawę do takiej kwalifikacji prawnej zarzucanego mu czynu. W tej sytuacji zbrodnia zagrożona jest karą dożywotniego pozbawienia wolności - powiedziała.

Śledczy weryfikują, czy w rodzinie dochodziło wcześniej do aktów przemocy. Na razie wiadomo, że nie miała ona założonej niebieskiej karty. Od opiekunów zmarłego chłopca pobrano próbki do badania za zawartość środków odurzających.

Pytana o obrażenia odniesione przez Maksymiliana Szkilnik podała, że "są to różne rodzaje obrażeń w górnej części ciała, jak i obrażenia wewnętrzne. Jednak za wcześnie, by mówić o tym, kiedy powstały". Wyniki sekcji zwłok będą znane za kilka tygodni.

Prokurator wobec mężczyzny i kobiety skierował wnioski do sądu o tymczasowe aresztowanie. Posiedzenie aresztowe ma się odbyć w piątek, w sądzie w Zduńskiej Woli.

Śmierć sześciolatka

- Do dyżurnego zduńskowolskiej komendy zadzwoniła matka chłopca z informacją, że syn nie oddycha. Na miejsce pojechali policjanci. Dziecko już nie żyło - przekazała w środę mł. asp. Katarzyna Biniaszczyk, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli.

Do sprawy zatrzymano 31-letnią matkę dziecka oraz jej 28-letniego konkubenta. Badanie wykazało, że nie byli pod wpływem alkoholu.

- Biegły wskazał, że wstępną przyczyną zgonu dziecka były obrażenia ciała na skutek doznanej przemocy. Czynności w prokuraturze z zatrzymanym są przewidziane na czwartek - powiedział w dniu zatrzymania pary Witold Hejmanowski, prokurator z Prokuratury Rejonowej w Zduńskiej Woli.

Relacje mieszkańców

Sąsiad pary, z którym rozmawiała reporterka TVN24, powiedział, że rano słyszał płacz dziecka. Dodał, że para wprowadziła się do mieszkania niecały miesiąc temu. Jak zaznaczył, dziecka nigdy nie widział.

Jedna z mieszkanek przyszła na miejsce, by zapalić znicz. Pani Teresa, sąsiadka, nie widziała nigdy dziecka. - Nie było słychać awantur, oni nie mieszkali tu długo - dodała kobieta.

