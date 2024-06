Niespodzianka na listach Prawa i Sprawiedliwości w okręgu 6 (woj. łódzkie). Najwyższy wynik uzyskał tam były minister inwestycji i rozwoju Waldemar Buda, który startował z piątego miejsca. Głosy na niego oddało ponad 103 tysiące wyborców. To prawie tyle, co na kandydatów, którzy startowali z pierwszej trójki w tym okręgu. - To przejdzie do historii polskiego parlamentaryzmu - napisał Buda na Facebooku.

Wybory do europarlamentu w okręgu 6, obejmującym całe województwo łódzkie wygrało Prawo i Sprawiedliwość. W sumie na tę partię głosy oddało ponad 292 tysiące wyborców, co daje ponad 38 procent poparcia. Drugie miejsce zajęła Koalicja Obywatelska, na którą zagłosowało 252 tysiące wyborców, a to daje ponad 33 procent poparcia.

Z piątego miejsca do europarlamentu

Europosłem PiS z okręgu 6 został były minister inwestycji i rozwoju Waldemar Buda. Startował z piątego miejsca. Głosy na niego oddało ponad 103 tysiące wyborców.

Polityk podziękował wyborcom w mediach społecznościowych.

Buda uzyskał prawie tyle samo głosów z piątego miejsca, ile w sumie pierwsza trójka kandydatów PIS. Pokonał między innymi Witolda Waszczykowskiego, na którego głosy oddało ponad 49 tysięcy osób; Joannę Lichocką, na którą zagłosowało ponad 41 tysięcy wyborców, czy Annę Milczanowską, która uzyskała ponad 17 tysięcy głosów poparcia z trzeciego miejsca.

Dariusz Joński z rekordowym wynikiem

Mandat europosła z "jedynki" na listach KO zdobył Dariusz Joński. Na byłego szefa komisji śledczej do spraw wyborów kopertowych głosy oddało ponad 194 tysiące wyborców. Na drugą na liście Joannę Skrzydlewską zagłosowało ponad 30 tysięcy mieszkańców województwa łódzkiego. - Bardzo się cieszę i chciałbym wszystkim podziękować za każdy głos - to prawie 200 tysięcy - nie spodziewałem się tego. To ogromne zobowiązanie i jeśli jest to tylko możliwe, to mam zamiar jeszcze ciężej pracować. Zrobię wszystko, żeby nikt się nie zawiódł - powiedział w rozmowie z tvn24.pl Joński. Województwo łódzkie w porównaniu do poprzedniej kadencji straci jednego przedstawiciela w Parlamencie Europejskim. Pięć lat temu obok Witolda Waszczykowskiego i Marka Belki, mandat uzyskała też rzeczniczka rządu Zjednoczonej Prawicy Joanna Kopcińska, która teraz nie znalazła się na listach PiS.

Marek Belka uzyskał znakomity wynik 56 410 głosów, ale słaby wynik Lewicy w skali kraju sprawił, że nie wystarczyło to na mandat.

