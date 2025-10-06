Chemiczna substancja rozpylona w szkole, siedmioro uczniów w szpitalu

Brygadier Tomasz Wojtakowski, dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalski przekazał, że służby zostały wezwane w związku z tym, że na terenie szkoły doszło do rozpylenia substancji w sprayu w jednej z klas.
- Substancja nie była toksyczna, nie groziła zatruciem, powodowała nieprzyjemny zapach - przekazuje strażak.
Pojechali do szpitala
Z klasy zostało ewakuowane 25 osób, byli to uczniowie w wieku 13-14 lat.
- Niektórzy uczniowie skarżyli się na to, że źle się czują, czują drapanie w gardle. W związku z tym na wszelki wypadek siedmioro uczniów zostało przewiezionych karetkami do szpitala, żeby obejrzał ich pediatra - poinformował bryg. Wojtakowski.
Strażacy na miejscu przewietrzyli pomieszczenie, podali też niektórym uczniom tlen.
Autorka/Autor: bż/gp
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Google Street View