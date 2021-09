Uchwały anty-LGBT, zamrożone środki unijne dla pięciu województw. Wicemarszałek Urynowicz: mówimy o miliardach euro

Środki, których wypłata została zamrożona, miały być przyznane w ramach programu REACT-EU. Jest on częścią większego, unijnego programu NexTGenerationEU, który ma pomóc wspólnocie europejskiej dźwignąć się po pandemii COVID-19. W ramach REACT-EU do podziału jest 47,5 miliarda euro.

Wicemarszałek Urynowicz: to będzie katastrofa

Co to oznacza dla samorządów? - Katastrofę - przekazuje wicemarszałek województwa małopolskiego Tomasz Urynowicz, któremu po opuszczeniu klubu Prawa i Sprawiedliwości grozi odwołanie ze stanowiska. Podkreśla, że twarde stanowisko Brukseli może kosztować samorządy miliardy: samo województwo małopolskie jego zdaniem może stracić kilka miliardów euro.

- Unia ma do dyspozycji kilka narzędzi: po pierwsze, może wstrzymać negocjacje w sprawie wypłaty środków operacyjnych na lata 2021-2027, których wysokość [środków - pryp. red.] sięga 2 miliardy 570 milionów euro. Może też wstrzymać płatności bieżących rozliczeń. Mam do rozliczenia 61 procent poprzedniego programu operacyjnego, czyli 1,65 miliarda euro - wylicza samorządowiec.

To pieniądze, które - jak mówi wicemarszałek - miały być przeznaczone na budowę "nowoczesnych szpitali oraz dróg" oraz miały być użyte do wyjścia z kryzysu po pandemii.

"Potrzebna jest krótka deklaracja"

Wicemarszałek przypomina, że już w zeszłym miesiącu apelował do radnych województwa małopolskiego o wycofanie się z uchwały anty-LGBT. Apele te jednak nie przełożyły się na stanowisko radnych: podczas sesji w połowie sierpnia radni zdecydowali, że nie uchylą uchwały. Za uchyleniem było 15 osób (opozycja), przeciwko 22 (głównie PiS). Nikt nie wstrzymał się od głosu. Przewodniczący sejmiku Jan Tadeusz Duda zapowiedział, że w najbliższym czasie będzie przedstawiona nowa deklaracja, "by nie było wątpliwości, o co chodzi, a chodzi o to, by społeczeństwo się rozwijało". Podkreślał, że deklaracja z 2019 roku nie jest wymierzona przeciwko nikomu.