Łódź Tragiczny wypadek na autostradzie. Nie żyje 70-latek Piotr Krysztofiak |

Tragiczny wypadek na autostradzie A1 koło Tuszyna pod Łodzią Źródło wideo: OSP Tuszyn-Las Źródło zdj. gł.: OSP Tuszyn-Las

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Do zdarzenia doszło w piątek wieczorem na 326. kilometrze autostrady A1 w gminie Tuszyn pod Łodzią. Służby otrzymały informację o zderzeniu trzech pojazdów - samochodu osobowego, ciężarówki i motocykla.

Nie żyje 70-latek

- Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że doszło do zderzenia trzech pojazdów - osobowego Renault, ciężarowego Iveco i motoroweru Junak. Kierujący motorowerem 70-letni mężczyzna był reanimowany na miejscu, pomimo reanimacji zmarł - informuje nadkomisarz Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Tragiczny wypadek na autostradzie A1 pod Łodzią Źródło zdjęcia: OSP Tuszyn-Las

I dodaje: - Do wyjaśnienia został zatrzymany kierujący Renault, 37-letni mężczyzna. Wszystkie okoliczności tego zdarzenia wyjaśnia śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Koluszkach. Utrudnienia na autostradzie A1 pod Łodzią trwały kilka godzin.