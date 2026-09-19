Tragiczny wypadek na autostradzie. Nie żyje 70-latek
Do zdarzenia doszło w piątek wieczorem na 326. kilometrze autostrady A1 w gminie Tuszyn pod Łodzią. Służby otrzymały informację o zderzeniu trzech pojazdów - samochodu osobowego, ciężarówki i motocykla.
Nie żyje 70-latek
- Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że doszło do zderzenia trzech pojazdów - osobowego Renault, ciężarowego Iveco i motoroweru Junak. Kierujący motorowerem 70-letni mężczyzna był reanimowany na miejscu, pomimo reanimacji zmarł - informuje nadkomisarz Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
I dodaje: - Do wyjaśnienia został zatrzymany kierujący Renault, 37-letni mężczyzna. Wszystkie okoliczności tego zdarzenia wyjaśnia śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Koluszkach. Utrudnienia na autostradzie A1 pod Łodzią trwały kilka godzin.