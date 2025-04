Podawali się za pracowników wodociągów, wchodzili do mieszkań i okradali lokatorów Źródło: KPP w Tomaszowie Mazowieckim

Policjanci z Tomaszowa Mazowieckiego i Łodzi zatrzymali kobietę i mężczyznę, którzy podając się za pracowników wodociągów, wchodzili do mieszkań i okradali lokatorów. Wstępne straty oszacowano na 70 tysięcy złotych. 20-latka i 57-letni mężczyzna zostali tymczasowo aresztowani.

Jak wyjaśnił asp.sztab. Grzegorz Stasiak z tomaszowskiej policji, w drugiej połowie marca na terenie miasta dochodziło do kradzieży pod tak zwaną "legendą". Sprawą zajęli się kryminalni z Tomaszowa Mazowieckiego i Łodzi.

Mieli kontrolować wodomierze, okradali mieszkania

Policjant opisał dokładne działanie podejrzewanych osób. - Sprawcy, wprowadzając w błąd swoje ofiary, informowali, że są pracownikami wodociągów i pod pretekstem kontroli wodomierzy i jakości wody wchodzili do mieszkań, które okradali - przekazał asp.sztab. Grzegorz Stasiak. Dodał, że do podobnych sytuacji miało dochodzić w innych miastach województwa łódzkiego. - Uzyskując wiedzę, że 7 kwietnia, mogą oni podjąć próbę kolejnych kradzieży na terenie Tomaszowa Mazowieckiego, policjanci namierzyli wytypowane osoby na terenie powiatu tomaszowskiego i doprowadzili do zatrzymania 20-letniej kobiety i 57-letniego mężczyzny. Zebrany dotychczas w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie przez prokuratora kobiecie zarzutów kradzieży, a mężczyźnie zarzutów kradzieży w warunkach tak zwanej recydywy, jakich dopuścili się na przełomie marca i kwietnia bieżącego roku w Tomaszowie, Piotrkowie Trybunalskim i Łowiczu - poinformował Stasiak.

Podejrzani zostali aresztowani na trzy miesiące Źródło: KPP w Tomaszowie Mazowieckim

Wstępne straty pokrzywdzonych oszacowano na kwotę ponad 70 tysięcy złotych. 20-latka i 57-letni mężczyzna zostali tymczasowo aresztowani.