Ciągnik siodłowy spłonął na autostradzie

Do zdarzenia doszło w sobotę około 2.30 na autostradzie A1 w Szczepocicach Rządowych pod Radomskiem. Służby otrzymały informację o pożarze samochodu ciężarowego.
Ciągnik siodłowy spłonął doszczętnie
- Po dojeździe na miejsce zdarzenia strażacy zastali rozwinięty pożar ciągnika siodłowego znajdującego się na pasie awaryjnym autostrady w kierunku na Łodzi. Droga była całkowicie zablokowana. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał - poinformował starszy kapitan Marek Jeziorski z radomszczańskiej straży pożarnej.
Autostrada A1 na nitce w kierunku Łodzi jest już przejezdna.
