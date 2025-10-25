Ciągnik siodłowy spłonął na autostradzie

Na autostradzie A1 koło Radomska całkowicie spłonął ciągnik siodłowy Źródło: KP PSP w Radomsku

Do zdarzenia doszło w sobotę około 2.30 na autostradzie A1 w Szczepocicach Rządowych pod Radomskiem. Służby otrzymały informację o pożarze samochodu ciężarowego.

Ciągnik siodłowy spłonął doszczętnie

- Po dojeździe na miejsce zdarzenia strażacy zastali rozwinięty pożar ciągnika siodłowego znajdującego się na pasie awaryjnym autostrady w kierunku na Łodzi. Droga była całkowicie zablokowana. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał - poinformował starszy kapitan Marek Jeziorski z radomszczańskiej straży pożarnej.

Ciężarówka kompletnie spłonęła Źródło: KP PSP w Radomsku

Autostrada A1 na nitce w kierunku Łodzi jest już przejezdna.