Samochód owinął się wokół drzewa. Nie żyje 38-latek

Do tragedii doszło w piątek około godziny 19 w miejscowości Świnice Kaliskie. Służby otrzymały informację o poważnym wypadku z udziałem samochodu osobowego.

Zjechał z drogi i uderzył w drzewo

Po dojeździe na miejsce zdarzenia, okazało się, że samochód osobowy uderzył w przydrożne drzewo. Siła była tak duża, że pojazd owinął się wokół brzozy. - Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 38-letni mieszkaniec powiatu sieradzkiego, kierujący volkswagenem, z nieustalonych przyczyn zjechał z drogi i uderzył w drzewo - relacjonuje aspirant sztabowy Agnieszka Kulawiecka z KPP w Sieradzu.

- Strażacy, którzy przyjechali na miejsce, wykonali dostęp do mężczyzny i wydobyli go z pojazdu. Kilka minut po przekazaniu go zespołowi ratownictwa medycznego stwierdzono jego zgon – informuje brygadier Jędrzej Pawlak z KW PSP w Łodzi. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury.