GDDKiA w Łodzi poinformowała, że 18 września (czwartek) na dwie godziny - od 9.30 do 11.30, droga krajowa numer 12 w Sulejowie będzie zamknięta. To trasa, która poruszają się tiry między Niemcami a Ukrainą. - Droga zostanie zamknięta w związku z koniecznością przeprowadzenia przez prokuraturę wizji lokalnej - powiedział Maciej Zalewski, rzecznik GDDKiA w Łodzi. Dodał, że w Sulejowie kierowców czeka objazd zamkniętego fragmentu trasy.

Eksperyment procesowy po wypadku sprzed trzech lat

Zaplanowany na czwartek eksperyment procesowy dotyczy prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w Piotrkowie Trybunalskim śledztwa w sprawie wypadku z 9 maja 2022 roku. Przechodząca tego dnia przejściem dla pieszych w Sulejowie kobieta została potrącona przez samochód. Prokuratura powołała biegłego, który na podstawie wyników eksperymentu oceni, czy kierowca mógł uniknąć wypadku.

O szczegóły wypadku i śledztwa zapytaliśmy prokuraturę. Czekamy na odpowiedź.

W czasie trwania wizji lokalnej na trasie objazdu ruchem kierować będą policjanci. "Dla pojazdów osobowych objazd wyznaczono trasą: DK 74 (ul. Konecka) - ul. Wschodnia - ul. Opoczyńska. Samochody ciężarowe jadące w kierunku Kielc zostaną skierowane przez miejscowość Wójcin, skąd możliwy będzie powrót na DK 12 w Mniszkowie. Kierowcy jadący od strony Opoczna w miejscowości Mniszków będą kierowani na objazd w stronę Wójcina i dalej na DK 74 w kierunku Sulejowa" - informuje w komunikacie Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim.

