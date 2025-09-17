Logo strona główna
Łódź

Trzy lata wcześniej potrącono tam kobietę, przeprowadzą eksperyment i zamkną ważną drogę

Eksperyment procesowy prokuratury. Droga Krajowa 12 będzie zamknięta
Do zdarzenia doszło w Sulejowie
Źródło: Google Earth
Prokuratura w Piotrkowie Trybunalskim przeprowadzi eksperyment procesowy dotyczący wypadku, do którego doszło w maju 2022 roku na drodze krajowej numer 12 w Sulejowie (Łódzkie). Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, fragment trasy zostanie zamknięty na dwie godziny.

GDDKiA w Łodzi poinformowała, że 18 września (czwartek) na dwie godziny - od 9.30 do 11.30, droga krajowa numer 12 w Sulejowie będzie zamknięta. To trasa, która poruszają się tiry między Niemcami a Ukrainą. - Droga zostanie zamknięta w związku z koniecznością przeprowadzenia przez prokuraturę wizji lokalnej - powiedział Maciej Zalewski, rzecznik GDDKiA w Łodzi. Dodał, że w Sulejowie kierowców czeka objazd zamkniętego fragmentu trasy.

Dwie dekady apeli, śmierć kobiety. Ma tam być bezpieczniej
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Dwie dekady apeli, śmierć kobiety. Ma tam być bezpieczniej

Rzeszów

Eksperyment procesowy po wypadku sprzed trzech lat

Zaplanowany na czwartek eksperyment procesowy dotyczy prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w Piotrkowie Trybunalskim śledztwa w sprawie wypadku z 9 maja 2022 roku. Przechodząca tego dnia przejściem dla pieszych w Sulejowie kobieta została potrącona przez samochód. Prokuratura powołała biegłego, który na podstawie wyników eksperymentu oceni, czy kierowca mógł uniknąć wypadku.

O szczegóły wypadku i śledztwa zapytaliśmy prokuraturę. Czekamy na odpowiedź.

Eksperyment procesowy prokuratury. Droga Krajowa 12 będzie zamknięta
Eksperyment procesowy prokuratury. Droga Krajowa 12 będzie zamknięta
Źródło: Sulejów 24

W czasie trwania wizji lokalnej na trasie objazdu ruchem kierować będą policjanci. "Dla pojazdów osobowych objazd wyznaczono trasą: DK 74 (ul. Konecka) - ul. Wschodnia - ul. Opoczyńska. Samochody ciężarowe jadące w kierunku Kielc zostaną skierowane przez miejscowość Wójcin, skąd możliwy będzie powrót na DK 12 w Mniszkowie. Kierowcy jadący od strony Opoczna w miejscowości Mniszków będą kierowani na objazd w stronę Wójcina i dalej na DK 74 w kierunku Sulejowa" - informuje w komunikacie Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim.

pc

Autorka/Autor: pk/tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Sulejów 24

SulejówPiotrków TrybunalskiŁódzkiewojewództwo łódzkieWypadkiPolicjaProkuraturaDroga krajowa 12ruch drogowy
